鋒面將抵達「今下午恐達豪雨等級」　專家示警：本周雨最大的一天

▲鋒面預計下半天起影響台灣，今晚到明晨雨最顯著。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面即將抵達，預計今天(12日)下半天起開始影響，將是本周雨下最大的一天。氣象專家指出，今天晚間到明天清晨是這波鋒面降雨最顯著的時段，將有局部大雨或豪雨發生。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，今日鋒面接近的緣故，清晨至上午，台灣中北部、東北部地區及金門、馬祖開始會有零星短暫陣雨出現，其它地區仍維持為多雲到晴天氣。下午開始，中部以北、東北部地區、澎湖、金門、馬祖及南部山區都將會有局部短暫陣雨或雷雨的機會，並有局部短延時強降雨發生的機率，「降雨強度估計在大雨至豪雨等級，將是本周雨下最大的一天！」

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林得恩強調，今天晚上起，受鋒面通過及東北季風增強影響，台灣中部以北及東北部天氣開始轉涼，中部以北地區續有陣雨或雷雨發生機會，南部地區也有短暫陣雨或雷雨，且易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生，今晚至明晨這段時間也是本波鋒面降雨最為顯著的時段，東半部及澎湖地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，金門、馬祖則維持為多雲天氣。

▲鋒面下半天開始影響台灣，今晚到明晨雨最劇烈 。（圖／林老師氣象站）

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，受鋒面接近、鋒前不穩定區域通過影響，今天清晨前在西半部有局部短暫陣雨出現，不過這個比較不穩定的區域已經北抬到台灣北方海面，今天上午各地大致為多雲或陰天，還沒有明顯的降雨情況，但午後到傍晚隨鋒面逐漸南移靠近，鋒前不穩定區域會逐漸來到台灣上空，配合白天熱力作用以及西南風增強等條件，西半部降雨機會提高，逐漸轉為有短暫陣雨，整體降雨仍不多，但是天氣有轉差趨勢。

吳聖宇提醒，真正降雨比較大的時間是在今晚到明天周日(13日)清晨前，鋒面系統將會快速的由北往南通過台灣上空，因此也將從北部開始，由北往南各地陸續出現短暫陣雨或雷雨的天氣，預報資料顯示將有發展較旺盛的對流系統伴隨鋒面通過，會有局部較大雨勢出現機會，特別是在嘉義以北到大台北一帶區域尤其需要注意，其他地方雖然預估降雨較小，但也不能掉以輕心。

由於鋒面移動非常快速，吳聖宇指出，明天清晨大部分地方的降雨應該就會停止下來，只剩下花東、恆春半島以及中南部局部山區還有些短暫陣雨，明天上午後各地受到較乾的東北季風影響，各地都將是多雲或有陽光的天氣型態。雖然降雨時間不長，但是仍要注意短時、瞬間的強降雨以及可能伴隨發生的閃電打雷、強風等對流天氣現象。