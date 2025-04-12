今午後「轟雷雨」　晚起東北季風增強變冷

▲今天午後有強降雨發生機率。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

西南風沉降影響，台東縣有焚風發生的機率，氣象署針對台東發佈黃色高溫燈號。今天（12日）白天鋒面接近，下午中部以北、東北部地區及南部山區及澎、金、馬將轉為有局部短暫陣雨或雷雨，會有強降雨發生機率。晚起至明（13日）晨鋒面通過及東北季風增強，陣雨或雷雨的範圍擴大，西半部易有短延時強降雨。

根據中央氣象署資料顯示，今天（12日）白天鋒面接近，水氣增加，天氣逐漸不穩定，清晨至上午馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，台灣中部以北、東北部、東部地區及金門有零星短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴，下午鋒面更為接近，中部以北、東北部地區及南部山區及澎、金、馬將轉為有局部短暫陣雨或雷雨，應特別留意易有短延時強降雨及局部大雨，強對流通過時易出現較劇烈的天氣現象，晚起至明（13日）晨鋒面通過及東北季風增強，陣雨或雷雨的範圍擴大，西半部易有短延時強降雨，並有局部大雨發生，東半部地區及澎湖也有局部短暫陣雨或雷雨。

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氣溫方面，今白天溫暖偏熱，各地高溫大致為28-32度，因西南風偏強，東南部氣溫會更高些，並有焚風發生的機率，至於各地低溫約19-22度；離島天氣也不穩定，容易出現短暫陣雨或雷雨，並有短延時強降雨及局部大雨發生的機率；溫度方面，澎湖21-28度，金門18-26度，馬祖17-25度。

▲台東縣高溫燈號。（圖／中央氣象署）

4/13(日) 清晨鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，各地有陣雨或雷雨，西半部易有短延時強降雨，並有局部大雨發生；白天起鋒面離開，降雨減少，東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，東北季風影響，各地氣溫下降。

氣溫：北部16-22度，中部16-23度，南部20-26度，東北部14-22度，東部17-21度，東南部18-24度；澎湖20-22度，金門16-23度，馬祖16-21度。

4/14(一) 起東北季風減弱，白天氣溫回升，清晨輻射冷卻影響，早晚各地仍偏涼，日夜溫差大；4/14(一)至4/17(四)各地為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣溫：北部14-29度，中部14-30度，南部18-30度，東北部13-27度，東部16-26度，東南部17-26度；澎湖20-27度，金門15-27度，馬祖16-24度。

▲週末天氣狀況。

4/18(五) 水氣稍增多，中部以北地區及南部山區有局部短暫陣雨，東半部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

氣溫：北部20-29度，中部20-30度，南部22-31度，東北部19-27度，東部20-27度，東南部21-28度；澎湖23-28度，金門20-27度，馬祖19-24度。

風浪綜整：4/13晨東北風明顯偏強，台南以北至台中、基隆北海岸、宜、花、東（蘭嶼、綠島）及澎湖陣風可達8到9級，宜、花局部沿海地區最大陣風甚至可達9至10級，最大浪高達2至3.5米，白天起風浪逐漸減弱；4/14至4/18台灣附近海面風浪偏弱，陣風6級或以下，浪高約0.5至1米。

4/19至4/21台灣附近水氣增多，不排除有鋒面系統在台灣附近發展或通過，各地雲量多，天氣較不穩定，降雨機率較高。