紐約直升機墜河前「機長曾喊燃料不足」！　專家：完全失去控制

▲美國一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國紐約一架從曼哈頓起飛的觀光直升機10日下午墜毀哈德遜河，從目擊影片中可以看到，直升機先是在空中解體，隨後墜入河中，而機上6人全數罹難，包含西門子高層艾斯科巴（Agustin Escobar）。根據直升機營運公司最新說法，機長在墜機前曾用無線電通報稱，「燃料快沒了，大約3分鐘後回到降落點。」

根據《衛報》報導，西門子（Siemens）西南歐與西班牙區執行長艾斯科巴（Agustin Escobar）一家五口10日搭乘由紐約觀光直升機公司（New York Helicopter Tours）運營的觀光直升機，然而直升機在起飛16分鐘後便失聯，隨後被發現墜落於哈德遜河。

根據《每日電訊報》報導，紐約觀光直升機公司執行長羅斯（Michael Roth）表示，這架直升機事發當時正在執行當天第6趟觀光飛行時，然而卻突然失聯，飛行員在墜機前曾經使用無線電通報稱，燃料不足準備降落，原本預計3分鐘就會抵達，但等了20分鐘都沒有回來。不過他也直言，無法確定墜機的具體原因。

▲機上6人皆不幸罹難。（圖／達志影像／美聯社）

49歲的艾斯科巴為了慶祝40歲妻子的生日，帶著10歲、8歲和4歲的3名孩子一同搭乘觀光直升機，沒想到卻因此釀成全家喪命的悲劇。其中8歲的孩子原本更是要在隔天迎接9歲生日。

艾斯科巴是因公出差赴美，而家人則特地從西班牙飛來紐約一起旅遊。目前5人的親屬正從西班牙趕來，希望能帶回家人遺體。紐約警方指出，當救難人員抵達時，多數乘客已明顯無生命跡象，其中2人送醫後仍傷重不治。

根據《Gothamist》報導，飛行員是36歲的強森（Sean Johnson），曾是美國海豹部隊成員，退伍後轉行當飛行員。

從網路上曝光的墜機影片可以看到，直升機先是在空中解體，螺旋槳與機身分離後，機尾斷裂，整架飛機倒栽蔥落入哈德遜河，水面掀起巨大水花。

美國交通部長杜菲（Sean Duffy）指出，國家運輸安全委員會（NTSB）已介入調查。航空律師兼前海軍飛行員格林（Justin Green）分析，從墜機影片來看，飛行員完全無法控制機體，很可能是「嚴重機械故障」，包含主旋翼撞上尾翼造成斷裂，導致機艙直接「自由落體」。