川普目標90天達成90項協議！　白宮顧問喊話「散戶快進場」

▲白宮貿易顧問納瓦洛再度向美國民眾喊話，鼓勵買進股票。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）先前曾淡化關稅政策對股市的衝擊，如今又再度向美國民眾喊話，鼓勵買進股票，因為總統川普的目標是在90天內達成90項協議，「如果你現在還沒進場，那你就會被拋在後頭。」

根據CNBC報導，納瓦洛接受《福斯新聞》時表示，川普提出的美國減稅政策、以及其他國家為避免被加徵關稅而與美方達成的潛在貿易協議，將推動市場上漲，「讓我這麼說好了，90天內簽90個協議，再加上美國史上最大規模、最廣泛的減稅政策，應該足以撐起整個股市行情。」

納瓦洛指出，這是一個對多頭市場非常有利的因素，「如果你現在還沒進場，那你就會被拋在後頭。」

他這番說法呼應了川普本人及白宮其他官員近日的論調，儘管過去一週美股大幅震盪，他們仍不斷喊話，試圖替股市信心打氣。納瓦洛稱讚川普的經濟顧問團隊是史上最強大的，「美國應該對川普有信心，市場也應該對川普有信心，不要因為一點波動就腿軟，因為接下來真的會是一波多頭行情。」

截至11日，美國標普500指數（S&P 500）較川普重新入主白宮的1月20日開盤價下跌了12.5%。

不過納瓦洛在股市開盤前接受訪問時強調，那些近期手中股票價格下跌的投資人，其實只是帳面損失，「只要你不賣，就不算虧。」

他還順勢批評摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon），「戴蒙現在雖然一副憂心忡忡的樣子，但他們公司其實靠著這波波動賺得盆滿缽滿。」

他接著說「這正是我擔心的，小散戶們現在該做的是穩住、別驚慌，不要被這些大公司嚇到出場，我寧願看到一般家庭的投資組合穩穩賺，也不希望讓戴蒙再多賺個十億美元。」

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