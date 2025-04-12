川普在等習近平！　白宮：中國應主動通話

▲川普團隊一再向中方表明，如果要對話，應由習近平主動致電川普。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近來開始與多個國家展開協議談判，但在這波外交行動中，中國卻被完全排除在外。外媒指出，白宮多次向中方表示，希望由中國國家主席習近平主動要求與川普通話，然而中國卻始終未有動作。

根據CNN報導，根據一位熟悉美中內部對話的消息人士透露，就在中國宣布報復性關稅的數小時前，川普政府曾私下警告中國官員不要這麼做，還再次呼籲，習近平應主動向川普通話。

但美方官員隔天醒來，迎接他們的卻是中國加稅的新聞，以及完全沒有任何「領導人級別」通話的請求。如今，美中兩大經濟體正迅速走向一場空前激烈的貿易戰，雙方互不讓步，彼此都等著對方先低頭。

兩位白宮高級官員表示，美國不會主動聯繫中國。知情人士透露，這項立場已經傳達給中國官員約兩個月，川普團隊一再向中方表明，如果要對話，應由習近平主動致電川普。不過，中方至今仍拒絕安排兩位領導人直接通話。

川普曾明確告訴團隊，必須由中國率先提出對話，因為白宮認為，是北京選擇升高衝突、發動報復，才讓貿易戰持續升溫。川普曾在白宮公開場合上說，「中國想談，但他們不知道怎麼談，因為他們是個很有自尊的民族。」

報導指出，美中雙方都在找「對的管道」，但近幾個月以來不斷錯失對話機會，雙邊關係逐漸惡化，互相釋出的善意也沒有獲得回應。

據三位熟悉情況的消息人士透露，雖然美中幕僚層級的正式管道仍有在運作，但高層之間的對話卻早已中斷。另一方面，透過非正式渠道接觸的嘗試也沒有什麼實質進展，雙方逐步走向一場代價高昂、結果難料的「經濟膽小鬼遊戲」。

美國數名現任與前任官員指出，中國向來講究外交禮節，並希望能事先為習近平準備好通話內容與情境，但這種謹慎模式與川普一向即興、強勢的談判風格存在根本衝突，也正是雙方遲遲無法展開建設性對話的主因。

知情人士透露，中方試圖比照拜登政府時期，重啟像與前國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）那樣的「後門接觸」機制，並提出由外交部長王毅作為窗口，卻遭川普團隊否決，理由是王毅與習核心圈關係不夠緊密、不具代表性。