中國「雇傭兵」助俄作戰　美情報：與北京政府無關

▲美國情報指出,在俄羅斯前線的中國人應為傭兵,與北京當局沒有直接關係。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)日前指出,烏方掌握情報顯示,有多達155名中國公民正在替俄羅斯作戰。美國印太司令部司令帕帕羅(Samuel Paparo)9日也證實,烏軍近日在烏東地區逮捕了兩名來自中國的戰鬥人員。不過,美方官員研判,這些中國人應為傭兵,與北京當局沒有直接關係。

根據《路透社》報導,兩名熟悉美國情報的官員與一名前西方情報人員透露,目前有超過100名中國公民在俄羅斯軍中作戰、對抗烏克蘭,但這些人應該是傭兵,並無明確證據顯示與中國政府直接有關。

多位美方官員匿名表示,這些中國傭兵看起來訓練不足,對俄軍戰事幾乎沒有明顯影響。

不過情報人員也強調,確實有中國軍官在獲得中方批准後前往靠近前線地區觀察戰場情況,並吸收戰術經驗,「他們絕對是獲得批准後才過去的。」

中方先前與俄羅斯宣布建立「無上限合作關係」(no-limits partnership),並未公開批評莫斯科在2022年對烏克蘭發動全面入侵。對於澤倫斯基的說法,中方則回應「不負責任」,強調中國並非這場戰爭的當事方。

目前美國中央情報局(CIA)、國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)、國安會(National Security Council)與中國駐美大使館目前皆未對此置評。