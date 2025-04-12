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中國「雇傭兵」助俄作戰　美情報：與北京政府無關

▲▼俄羅斯軍隊,俄羅斯士兵,俄羅斯憲兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國情報指出，在俄羅斯前線的中國人應為傭兵，與北京當局沒有直接關係。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）日前指出，烏方掌握情報顯示，有多達155名中國公民正在替俄羅斯作戰。美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）9日也證實，烏軍近日在烏東地區逮捕了兩名來自中國的戰鬥人員。不過，美方官員研判，這些中國人應為傭兵，與北京當局沒有直接關係。

根據《路透社》報導，兩名熟悉美國情報的官員與一名前西方情報人員透露，目前有超過100名中國公民在俄羅斯軍中作戰、對抗烏克蘭，但這些人應該是傭兵，並無明確證據顯示與中國政府直接有關。

多位美方官員匿名表示，這些中國傭兵看起來訓練不足，對俄軍戰事幾乎沒有明顯影響。

不過情報人員也強調，確實有中國軍官在獲得中方批准後前往靠近前線地區觀察戰場情況，並吸收戰術經驗，「他們絕對是獲得批准後才過去的。」

中方先前與俄羅斯宣布建立「無上限合作關係」（no-limits partnership），並未公開批評莫斯科在2022年對烏克蘭發動全面入侵。對於澤倫斯基的說法，中方則回應「不負責任」，強調中國並非這場戰爭的當事方。

目前美國中央情報局（CIA）、國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence）、國安會（National Security Council）與中國駐美大使館目前皆未對此置評。

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