習近平2025首出訪將赴越馬柬三國　貫徹構建周邊命運共同體工作

▲中共總書記習近平與越共總書記蘇林。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部今（11）日正式宣佈，大陸國家主席習近平將於4月14日至4月18日赴越南、馬來西亞和柬埔寨進行國事訪問。習近平在2025年首次出訪選定位於中南半島上的東協國家，這也是貫徹他在日前中央周邊工作會議上演說時提到的，「要聚焦構建周邊命運共同體，努力開創周邊工作新局面。」顯示出其在中美關稅大戰的背景下，對地緣政治的持續深化。

《央視》報導，應越南共產黨中央委員會總書記蘇林、越南社會主義共和國主席梁強邀請，中共中央總書記、國家主席習近平將於4月14日至15日對越南進行國事訪問。應馬來西亞最高元首易卜拉欣、柬埔寨國王西哈莫尼邀請，國家主席習近平將於4月15日至18日對馬來西亞、柬埔寨進行國事訪問。

據了解，越南是在美國對全球實施對等關稅「大棒」政策下，首個撿起「胡蘿蔔」與美國談判溝通的國家，然而，越南也是大陸的「社會主義」鐵桿兄弟。由於越南奉行「不選邊、不站隊」的「竹子外交」政策，成為在地緣政治上，各方拉攏的對象，在大國博弈間猶能「游刃有餘」。

習近平在這次出訪前，親自出席由中共中央舉行的周邊工作會議，並在會議上發表談話。此前，中共中央未曾舉行過如此規格和層級，專對「周邊」做出工作指導和錨定方針的相關會議，可見在美國實施「對等關稅」、全球政經局勢動盪之際，習近平對鄰近國家關係和地緣政治的重視。