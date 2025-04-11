　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平2025首出訪將赴越馬柬三國　貫徹構建周邊命運共同體工作

▲▼習近平8月19日會見越共新任總書記蘇林。（圖／路透社）

▲中共總書記習近平與越共總書記蘇林。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部今（11）日正式宣佈，大陸國家主席習近平將於4月14日至4月18日赴越南、馬來西亞和柬埔寨進行國事訪問。習近平在2025年首次出訪選定位於中南半島上的東協國家，這也是貫徹他在日前中央周邊工作會議上演說時提到的，「要聚焦構建周邊命運共同體，努力開創周邊工作新局面。」顯示出其在中美關稅大戰的背景下，對地緣政治的持續深化。

《央視》報導，應越南共產黨中央委員會總書記蘇林、越南社會主義共和國主席梁強邀請，中共中央總書記、國家主席習近平將於4月14日至15日對越南進行國事訪問。應馬來西亞最高元首易卜拉欣、柬埔寨國王西哈莫尼邀請，國家主席習近平將於4月15日至18日對馬來西亞、柬埔寨進行國事訪問。

據了解，越南是在美國對全球實施對等關稅「大棒」政策下，首個撿起「胡蘿蔔」與美國談判溝通的國家，然而，越南也是大陸的「社會主義」鐵桿兄弟。由於越南奉行「不選邊、不站隊」的「竹子外交」政策，成為在地緣政治上，各方拉攏的對象，在大國博弈間猶能「游刃有餘」。

習近平在這次出訪前，親自出席由中共中央舉行的周邊工作會議，並在會議上發表談話。此前，中共中央未曾舉行過如此規格和層級，專對「周邊」做出工作指導和錨定方針的相關會議，可見在美國實施「對等關稅」、全球政經局勢動盪之際，習近平對鄰近國家關係和地緣政治的重視。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 6396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中29歲男陳屍車內　身體已僵硬
墜機瞬間曝光！西門子分區執行長一家5口罹難
加104%服務費！　陸多店家「抵制美國顧客」：不懂去問大使館
台股黑翻紅急拉900點！　分析師：17306不破可視為止跌
柯文哲不起訴！　潘俊霖控盜照結果出爐
全球股票資金大逃難　四分之三流出陸股
低頭走路遭輾斃！　恐怖瞬間曝
故意下錨！貨輪「Z字型移動」勾斷中華電信海纜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美對陸加徵145%關稅　陸委會：在陸中小型台商困難會很大

向前一小步文明一大步！　吳彥祖微博貼「小便斗」諷川普關稅

加104%服務費！　陸多店家「抵制美國顧客」：不懂去問大使館

高科技發展「大躍進」　學者：大陸絕對有能力打持久戰！

全球瀏覽率No.1的照片！微軟XP經典桌布　攝影師轉賣後曝1遺憾

被詐騙千萬罹躁鬱症　江蘇男靠糞便移植治療改善

陸如何應對關稅戰？　北大教授開處方了

馬雲現身演講：科技的意義「不是讓AI取代人類」

習近平2025首出訪將赴越馬柬三國　貫徹構建周邊命運共同體工作

快訊／大陸及香港小額包裹慘了　美國再上調關稅至120％

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

黃鐙輝「股災賠幾百萬」：不敢動個股　聽友人「損失兩千萬美金」安慰自己

【我的娜美勒！】有人拿錯？機場找不到行李箱…結果只是貼紙不見沒認出來XD

桃園轎車險滅頂！　平鎮環南地下道遇強降雨警方緊管制

男派出所洽公突倒地命危　水上警AED電擊成功搶命

郭雪芙遠距離戀外國男友　自認是母老虎：我偏派！

美對陸加徵145%關稅　陸委會：在陸中小型台商困難會很大

向前一小步文明一大步！　吳彥祖微博貼「小便斗」諷川普關稅

加104%服務費！　陸多店家「抵制美國顧客」：不懂去問大使館

高科技發展「大躍進」　學者：大陸絕對有能力打持久戰！

全球瀏覽率No.1的照片！微軟XP經典桌布　攝影師轉賣後曝1遺憾

被詐騙千萬罹躁鬱症　江蘇男靠糞便移植治療改善

陸如何應對關稅戰？　北大教授開處方了

馬雲現身演講：科技的意義「不是讓AI取代人類」

習近平2025首出訪將赴越馬柬三國　貫徹構建周邊命運共同體工作

快訊／大陸及香港小額包裹慘了　美國再上調關稅至120％

美對陸加徵145%關稅　陸委會：在陸中小型台商困難會很大

股價跌「會賣or加碼？」　網指出1關鍵：有砍的理由嗎

李珠珢放福利！彎腰敬禮沒有遮「辣露北半球」　影片破200萬觀看

川普關稅瞄準中國「洗產地」　綠籲國民黨撤回《離島建設條例》

手搖飲最新「消暑優惠」懶人包！免費加料、買1送1都有

快訊／台中29歲男陳屍車內「身體已僵硬」　警急通知家屬

ITZY隊長Yeji遊巴黎美照曝光！曬Roger Vivier草編包、厚底涼鞋夏日穿搭

向前一小步文明一大步！　吳彥祖微博貼「小便斗」諷川普關稅

哈利王子突訪烏克蘭！　低調赴醫院探視戰爭傷患

「不玩抖音」竟遭同學霸凌！　國中妹書包被倒水、拉群組飆罵

【不要玩祖公XD】調皮孫偷幫祖公戴假髮直接變SIA

大陸熱門新聞

史雪燕主張「大陸人也是中華民國國民」　陸委會反駁

快訊／大陸及香港小額包裹慘了　美國再上調關稅至120％

全球股票資金大逃難　四分之三流出陸股

美將對中國船隻徵停泊費　 陸外交部：有違常識

上萬陸配沒交除籍證明　4類人可走替代方案

想當遊戲王！竟拿哥「救命錢」課金

美對中加徵關稅實為145% 陸「國師」鄭永年：超過60％根本沒區別　

179名台灣詐騙犯將送陸！陸委會：盼接回台

陸「廈金大橋」施工　小三通改航路

中國是否將與美國談判？商務部回應了

美越同意互取消「非關稅壁壘」　台商暫鬆口氣

陸商務部：對美追加訴訟

川普稱中國望達成協議　陸外交部：拿出尊重

對18家美企下手　陸提前召開「出口管制工作會議」

更多熱門

相關新聞

國民黨提開放陸客、普發1萬應對川普關稅　綠：他們當阿彌陀佛在唸

國民黨提開放陸客、普發1萬應對川普關稅　綠：他們當阿彌陀佛在唸

因應美國對等關稅衝擊，國民黨主席朱立倫昨召集縣市長聯合對策會議，要求政院將補貼擴大規模到兩千億、開放陸客來台觀光、組成赴美採購團、普發現金一萬。對此，民進黨今（11日）表示，國民黨不管面對什麼問題只會跳針三件事，第一、要陸資；第二、開放陸客；第三、九二共識，國民黨已經把這些當成阿彌陀佛，不管發生什麼事情就重新念一輪，這對當前台灣幫助不大，不如先把立法院中，恐怕被美方視為洗產地後門的離島建設條例撤案，這才是對台灣真正有用做法。

美元遭遇2022年以來最大跌幅　投資者湧入日圓、瑞郎避險

美元遭遇2022年以來最大跌幅　投資者湧入日圓、瑞郎避險

球在北京手裡！CNN：美中關稅戰「沒人低頭」

球在北京手裡！CNN：美中關稅戰「沒人低頭」

紐西蘭提議成立新聯盟　對抗美國關稅

紐西蘭提議成立新聯盟　對抗美國關稅

南韓與敘利亞「正式建交」

南韓與敘利亞「正式建交」

關鍵字：

中共習近平東協外交地緣政治越共越南柬埔寨馬來西亞關稅

讀者迴響

熱門新聞

美稱對中課145%　道瓊盤中瀉2000點

快訊／台中勤美凌晨又傳墜樓　20歲女不治

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言

王思佳尪職業遭起底！心碎護夫「還他隱私」　

柯秘書「橘子」被通緝傳悲報！　調查局網站掛點

大陸撞球廳「對美客加收104%服務費」全笑翻

芭達雅活春宮　男女全裸交纏拍色色片

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

菲律賓華裔「鋼鐵大王」遭綁架撕票！

台中勤美47天連傳3起墜樓案　恐怖巧合曝光

許芷瑜遭列外逃通緝犯！檢舉可獲獎金

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長

直擊／K奶女優火辣捧奶！出場「震」爆了　天菜東雲怜彌現身全場驚呆

IDF戰機夜間訓練爆意外！國防部回應

美課徵中國145%關稅　川普：雙方終達協議

更多

最夯影音

更多

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面