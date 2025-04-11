快訊／第一批談判！美貿易代表證實「11日與台灣展開關稅對談」

▲美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國日前針對各國開徵鉅額關稅後，又於台灣時間10日凌晨宣布暫停90天執行，這段期間被川普政府定為「協商進行期間」。對此，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）稍早證實，將在美國時間11日與來自台灣和以色列的代表就關稅問題展開對談，同時也對於中國大陸的關稅措施感到遺憾。

川普10日凌晨透過自家社群媒體Truth Social發文宣布，超過75個國家同意與美國進行協商，因此美國對這些國家的對等關稅將暫時降至10%，為期90天，但針對中國的關稅則立即提高至125%。由於此前美國對中國商品已經徵收了20%的附加關稅（川普政府為打擊芬太尼走私，對中國商品課徵20％全面性關稅），使得目前總稅率已達到了145%。

▲川普宣布暫緩實施75國對等關稅政策。（圖／路透）

中國今（11）日強硬反制跟進對美所有進口商品的加徵至125％關稅，但也強調美國輸華商品已無市場接受可能性，如果美方後續繼續加徵關稅，中方將不予理會。《央視》晚間「新聞聯播」再次重點報導，就美國再次升級對中國輸美商品關稅，中國將在將在世貿組織「追加」提起訴訟。等於是2天內，中國連2次向WTO起訴美國升級加徵關稅行為。