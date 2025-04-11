川普關稅暫緩仍衝擊產業　顏若芳提三方案籲北市及早因應

▲台北市議員顏若芳。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普宣布對包括台灣等國豁免高額對等關稅90天，北北基桃4市組成合作交流平台即已自提六大方案因應對等關稅。對此，台北市議員顏若芳今（11日）質詢時，批相關方案只是換個包裝，中央早有相同整合方案。她建議，市府應延長補助工商團體及廠商推展貿易計畫申請期間、補助金額；中小及青創貸款增加不裁員、不降薪的貸款保證，並針對受影響產業延長還款年限；儘速提出「因應美國對等關稅加碼20%獎勵補助」專案，且程序從簡，避免無法及時支援在地產業。

顏若芳表示，合作平台提出的第一個方案就是「共享產業與勞動監測資訊」，但其實各縣市相關就業、失業的統計資訊，在中央勞動部勞動力發展署的就業服務資訊整合系統就都有，早就有共享資訊，根本沒必要再去疊床架屋，況且，連北市府勞動局自己官方網站上的統計資料，也顯示資料來源都是勞動部。

顏若芳指出，第二個方案則是「建立跨區就業服務平台」，不過勞動部也早自2003年就有建置就業服務整合網站，不僅有全國求職資訊，也可細分到各縣市，且目前各縣市政府的就業資訊網，也多是介接勞動部的網站而來。如今基北北桃卻捨近求遠要自立平台，根本就是為做而做、毫無必要。

第三個方案「推動物價及經濟監控機制」，顏若芳指更是不知所云，目前全國在物價查調的機制上，只有新北、台北、高雄、台中有配合中央自行彙編物價指數，其他包含桃園、基隆都沒有自編物價指數，資料也只有中央有，況且，在現行主計一條鞭的制度下，各地方政府主計機關本就能透過「全國主計網」掌握物價脈動。她痛批，可見基北北桃美其名「自提」因應方案，實際上根本只是作秀方案。

顏若芳說，蔣萬安曾在4月8日發文指出台北市曾自行評估美國關稅將衝擊北市約2800家地方產業、營業額9200億元，然而經她調閱相關資料竟發現，北市府自始至終從未自行評估過衝擊，蔣萬安的數據，只是財政部的相關產業總數，她批評，蔣萬安為了自吹自擂無所不用其極，竟惟恐天下不亂刻意製造產業恐慌，根本就是憑聲量做事、心中沒有市民的位子。

顏若芳說，蔣萬安也曾要求中央將2024年超徵的5283億稅收用於因應對等關稅的企業紓困；然而，國民黨又說要將超徵的其中2000億普發全民用於補貼電費，且財劃法惡修後，中央又有3700億要下放給地方政府，可見國民黨都是先射箭再畫靶，無論是問政或執政都沒有通盤財政考量，把國家大政當作菜市場喊價。

顏若芳直言，市府目前所提方案華而不實，完全都是在講廢話，但為因應關稅的潛在衝擊，仍應提出實際方案以及早準備。

顏若芳建議，第一、北市府為了鼓勵在地產業往海外多國拓銷，應針對受對等關稅影響之個別產業，延長台北市補助工商團體及廠商推展貿易計畫申請期間、補助金額；第二、北市中小及青創貸款應呼應經濟部政策增加不裁員、不降薪作為貸款保證，並針對受影響個別產業延長還款年限；第三、儘速提出SITI「因應美國對等關稅加碼20%獎勵補助」專案，且程序從簡，避免無法及時支援在地產業。