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好市多公告「北台中店停售柴油」！5月11日售完為止

▲▼好市多北台中店柴油不賣了，業者在官網公告。（圖／翻攝官網）

▲好市多北台中店柴油不賣了，業者在官網公告。（圖／翻攝官網）

記者林育綾／綜合報導

好市多北台中店（北屯）的加油站是許多會員喜愛加油的地點，經常可見大排長龍，不過北台中好市多發出「柴油停售通知」，直到5月11日當天售完為止，公告一出，會員反應兩極。

目前全台擁有加油站的好市多地點，包括中壢站（桃園）、新莊站（新北）、北台中站（北屯）。而北台中站會停售柴油，直到5月11日當天售完為止，中壢站、新莊站將繼續販售。

針對好市多北台中店柴油將停售，據側面了解，停售的主要原因可能與柴油銷售量較低、因應美國永續環保政策，逐步減少柴油的販售有關。

好市多的商業模式強調，以高銷量支撐低價格，由於柴油車輛在整體車輛中的比例較小，導致柴油銷售量相對有限。因此，好市多可能選擇停止供應柴油，將資源轉向需求更高的汽油，以更有效地服務會員。

▲▼好市多北台中店公告，將停售柴油。（圖／翻攝臉書社團「Costco好市多 台中二店 北台中 北屯 購物討論區」）

▲好市多北台中店公告，將停售柴油。（圖／翻攝臉書社團「Costco好市多 台中二店 北台中 北屯 購物討論區」）

消息一出也引發網友熱議，有駕駛哀號「以後我的大車怎麼辦」，也有人說「柴油長期很少人加，無法消化車流」、「汽油就賺歪了」、「應該是太多聯結車去加油造成動線堵塞吧？」、「南部什麼時候才可以加油？」

另有網友指出，「柴油島常常空著，不然就是都大車來加居多，廢掉也好。」也有人建議，「北台中店原賣場入口車道打通變加油站入口。」還有網友提到，「客服回覆稱是美國公司為了提倡環保」。

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