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國民黨提開放陸客、普發1萬應對川普關稅　綠：他們當阿彌陀佛在唸

▲▼民進黨發言人吳崢。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

因應美國對等關稅衝擊，國民黨主席朱立倫昨召集縣市長聯合對策會議，要求政院將補貼擴大規模到兩千億、開放陸客來台觀光、組成赴美採購團、普發現金一萬。對此，民進黨今（11日）表示，國民黨不管面對什麼問題只會跳針三件事，第一、要陸資；第二、開放陸客；第三、九二共識，國民黨已經把這些當成阿彌陀佛，不管發生什麼事情就重新念一輪，這對當前台灣幫助不大，不如先把立法院中，恐怕被美方視為洗產地後門的離島建設條例撤案，這才是對台灣真正有用做法。

對於藍營應對關稅主張，民進黨發言人吳崢表示，這段時間國民黨會議開了又開，張善政、侯友宜、蔣萬安，每位市長都跳出來說要搭建關稅平台，盧秀燕也要搭大平台，朱立倫也召開一次會議，提出非常多意見，很多意見恐怕不是當前台灣最需要的。

國民黨說，因應關稅衝擊，政府應該要開放陸客來台。對此，吳崢指出，這件事情明顯國民黨一貫跳針、沒有回答問題，大家關注的是如何因應關稅衝擊、協助出口製造業，陸客來台跟內需部分相關，是完全不同命題，這也暴露面對複雜國際經貿局勢，當前國民黨沒有能力提供解方。

吳崢表示，國民黨不管面對什麼問題只會跳針三件事，第一、要陸資；第二、開放陸客；第三、九二共識，國民黨已經把這些當成阿彌陀佛，不管發生什麼事情就重新念一輪，這對當前台灣幫助不大，與其講一些遠在天邊，不如先把立法院中，恐怕被美方視為洗產地後門的離島建設條例撤案，這才是對台灣真正有用做法。

吳崢指出，現在台灣已經有代表正在跟美國政府接洽，討論的是如何排除貿易障礙，這是美方關注重點，而行政院提出880億產業支持方案，是因應出口業受到衝擊，包含資金流動跟融資需要協助，這是對症下藥。國民黨大砍總預算，告訴民眾，台灣很窮不能編這麼多總預算，卻又提出普發一萬的撒幣政策，又嫌880億太少要編2千億，國民黨邏輯自我矛盾、前後不一，不做功課、不講道理、一味撒幣並非台灣人民所需要。

媒體追問對美談判進度？吳崢表示，美國白宮國家經濟委員會主席已經證實，與台灣接上線，相關談判都在進行，政府都有為台灣爭取最好條件，周末將舉辦的人民是頭家宣講，行政團隊會接受黨中央邀請來到現場，跟民眾報告如何因應美國關稅政策，甚至深化台美經貿合作契機，這也是最近民眾最關注的事情，政府強化與社會溝通，這是好事。

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