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大陸 大陸焦點 特派現場

陸如何應對關稅戰？　北大教授開處方了

▲▼北京大學國家發展研究院教授盧鋒。（圖／翻攝微博）

▲北京大學國家發展研究院教授盧鋒。（圖／翻攝微博）

記者陳冠宇／綜合報導

中美持續就關稅問題進行角力，北京大學國家發展研究院教授盧鋒認為，對大陸來說，亟需外部兩手應對關稅戰，對美國關稅戰施壓堅持敢於碰硬與反對脫鈎的兩手反制政策，同時借助外部環境倒逼作用，著力解決內需不足與消費偏弱的長期矛盾。此外，與國際合作，制衡美方單邊措施。

盧鋒長期研究宏觀經濟，並擔任大陸的財政部、人社部顧問和央行諮詢專家。香港《信報》引述盧鋒分析指出，在對等反制之外，大陸可以從供給端與需求端同時發力，特別是針對內需不足與消費偏弱突出矛盾補短板（指短處），推進經濟再平衡。

他強調，「大國外交本質是內政，應對外部環境重大演變，基本要務是堅持問題導向，針對性化解高品質發展面臨的現實突出矛盾，夯實國內經濟可持續發展的基礎。」

美國實施關稅戰「掀桌子」，顛覆大國經濟政策合作的基礎，如果出現經濟衰退，衝擊可能更加難測，盧鋒說，「所以亟需外部兩手應對關稅戰，（大陸）國內大力推進再平衡，對美國關稅戰施壓，堅持敢於碰硬與反對脫鈎的兩手反制政策，同時借助外部環境倒逼作用著力，解決內需不足與消費偏弱的長期矛盾。」

外部針對當前的特殊形勢，盧鋒相信大陸還可以做更多，如可以考慮積極展開對發展中國家、金磚成員國、特別是非美西方發達經濟體（即美國傳統西方盟友）的雙邊與多邊經濟外交工作，並與國際社會聯手抵制美方關稅戰和逆全球化政策衝動。

同時，他建議，大陸要積極與國際社會溝通合作，探討在美國心猿意馬甚至乾脆退群背景下，創新多邊經濟金融治理的途徑和方法，制衡美方為所欲為單邊舉措及負面影響。「從官方部門的表態來看，中國不會完全關閉在美方立場轉圜前提下與對方協商談判降低衝突損失的大門。」

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