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大陸 大陸焦點 特派現場

高科技發展「大躍進」　學者：大陸絕對有能力打持久戰！

▲▼川普與習近平，中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

中美貿易戰不斷升溫，有香港經濟學者認為，大陸目前高端科技發展較過往成熟，面對美國加徵關稅，有能力反抗不會退縮，且「絕對有能力打持久戰」。

香港《Now新聞台》報導，香港科技大學經濟學系兼任教授雷鼎鳴受訪時表示，自川普首次向大陸發動關稅戰後，中方這數年一直備戰，在高端科技發展大有躍進，現在絕對有能力打持久戰。

雷鼎鳴指出，大陸官方一定做了很多準備，雖然一定有損傷，但過去幾年已將損傷減至最低，就是大力地投資在高科技，如果沒過去幾年高科技的迅速發展，今日大陸可能仍處於弱勢，現在算過能打貿易戰，因此可以預期大陸不會撤退。

他也表示，大陸的產業鏈是全球最完善，歐盟不會刻意得罪自己最大的貿易夥伴，即使美方想拉攏歐盟對付大陸也「難以成事」。

對於有分析指美國目前是在破壞自己創造的貿易體系，有經濟學者則認為，美方已漠視世貿的仲裁機制。

香港浸會大學工商管理學院會計、經濟及金融學系副教授麥萃才表示，世貿有國際性大法官處理相關事項，但委派法官的權力，美國有很大權，遲遲不派則沒人處理。

麥萃才憂心，破壞一個自由貿易而倒轉以美國利益為優先，就會出現很糟糕的狀態，如果有其他國家仿效，可能會出現沒秩序的狀態。

麥萃才提到，如果貿易戰持續，消費者要付出較高價錢購買其他國家生產的日用品，美國的通膨會被拉高，令經濟成長放緩，長遠而言可能出現經濟負成長。

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