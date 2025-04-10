　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

省長、前MLB投手葬身瓦礫堆　多明尼加夜店「屋頂坍塌」184死

▲▼ 多明尼加夜店Jet Set在當地8日凌晨發生屋頂倒塌事故。（圖／達志影像／美聯社）

▲夜店「Jet Set」8日凌晨發生屋頂倒塌事故。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

多明尼加夜店「Jet Set」8日凌晨發生屋頂坍塌意外，至少184人死亡、200人受傷，包括前美國職棒大聯盟（MLB）選手與省長等，多位知名人物不幸罹難。

「Jet Set」位於該國首都聖多明各（Santo Domingo），知名歌手魯比培瑞斯（Rubby Perez）當晚在那裡舉辦演唱會，吸引政治人物、運動員等知名人士前來，未料8日午夜不久之後，竟然成為一場噩夢。

當局證實，前MLB投手多特爾（Octavio Dotel）、前中日龍洋砲布蘭柯（Tony Blanco）雙雙身亡，蒙特克里斯蒂省長克魯斯（Nelsy Cruz）、同時也是前MLB球員尼爾森·克魯斯（Nelson Cruz）的姊姊，也不幸罹難。

此外，歌手魯比培瑞斯（Rubby Perez）的遺體9日上午尋獲，該國公共工程及通訊部長的兒子也當場殞命。

▲▼ 多明尼加夜店Jet Set在當地8日凌晨發生屋頂倒塌事故。（圖／達志影像／美聯社）

多明尼加政府9日深夜證實了最新死傷人數，並且宣布結束搜救工作，把任務目標轉為尋找遺體，這是在「用盡一切找到倖存者的可能方法之後」，所做出的艱難決定。

儘管300多名搜救人員帶著搜救犬，在磚頭、鋼筋與瓦礫堆中穿梭翻找，家屬也守在事故現場，焦急等待最新消息，但自從8日下午至今，就沒有再發現更多倖存者。

這是該國史上最嚴重的災難之一，夜店正與當局合作調查，但當局坦言，現在評估屋頂坍塌的原因為時過早。國家法醫病理學研究所表示，他們目前已經確認了54名受害者的身分。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 1899 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／反制好萊塢電影！　陸國家電影局：減少美國影片進口數量
周末再迎強降雨！「雨區擴大」範圍曝光
直擊／「天才騎乘位」女優人在台灣　引退倒數...下一步曝光
上萬陸配沒交「除籍證明」　陸委會宣布替代方案
川普對中課125％關稅　亞馬遜急取消陸廠供應商訂單
川普稱中國望達成協議　陸外交部2度強調：美方應拿出尊重
快訊／新莊機車行爆炸！　老闆緊急送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國觀光客踹打鹿！日本奈良縣「硬起來」頒新法：嚴禁暴力傷害鹿

省長、前MLB投手葬身瓦礫堆　多明尼加夜店「屋頂坍塌」184死

芭達雅活春宮！男女「全裸交纏」拍色色片　激戰畫面曝光

馬斯克開直播遭網狠酸　打遊戲狂輸還被嗆「你會孤獨死」

倒數10天遭毀婚！新娘驚知「小3竟是她親媽」　回家一看更崩潰

誤踩油門！日老翁開車撞進醫院6傷　目擊者：以為爆炸

熊出沒！俄女遭吞食「只找到頭顱」　最後身影曝光

揭露川普關稅荒謬真相！白宮顧問疑「捏造假學者」　遭馬斯克批愚蠢

扯！拿「路邊鴿子」當烤鴨賣　老牌中餐廳遭勒令停業

美中互槓下一步？BBC點出「3大關鍵問題」　揭川普真正盤算

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

#新光三越 #氣爆 傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關

川普嗨喊「Kissing my a**！」　全球跪求我跟他們談判

金大明讚台灣超友善 「問路直接帶他走到目的地」

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【#江坤宇也融化】萌娃暖暖擔開球嘉賓奶音喊「要找大象」　

【當你有個情緒穩定的爸】2歲兒頭髮沾到輕黏土0責罵超耐心處理！

中國觀光客踹打鹿！日本奈良縣「硬起來」頒新法：嚴禁暴力傷害鹿

省長、前MLB投手葬身瓦礫堆　多明尼加夜店「屋頂坍塌」184死

芭達雅活春宮！男女「全裸交纏」拍色色片　激戰畫面曝光

馬斯克開直播遭網狠酸　打遊戲狂輸還被嗆「你會孤獨死」

倒數10天遭毀婚！新娘驚知「小3竟是她親媽」　回家一看更崩潰

誤踩油門！日老翁開車撞進醫院6傷　目擊者：以為爆炸

熊出沒！俄女遭吞食「只找到頭顱」　最後身影曝光

揭露川普關稅荒謬真相！白宮顧問疑「捏造假學者」　遭馬斯克批愚蠢

扯！拿「路邊鴿子」當烤鴨賣　老牌中餐廳遭勒令停業

美中互槓下一步？BBC點出「3大關鍵問題」　揭川普真正盤算

韓國WBC警戒台灣！點名旅美強投 柳志炫：台灣氣勢最近非常好

寵物友善入園抽好禮活動圓滿落幕！　抽出4四千元寵物推車

快訊／反制好萊塢電影！　陸國家電影局：適度減少美國影片進口數量

性侵猥褻幼童重判28年8月！「惡魔教保員」毛畯珅今開接押庭

川普關稅髮夾彎藏什麼算盤？　台灣該如何佔位？

中國外交部駐港公署：「野蠻人」永遠別指望等到中國電話

高雄打詐超前部署！破案率冠6都　第1季阻詐4億....議員也喊讚

「小江蕙」恩師遇股災慘賠又逆轉　嘆：洗了場沒贏沒輸的三溫暖

點名蔣萬安！蔡琴拒唱大巨蛋「要觀眾安全」　蔡詩萍：我會跟好友溝通

台南人氣「泰國蝦吃到飽」餐廳熄燈　網驚：上月就貼頂讓公告

【當你有個情緒穩定的爸】2歲兒頭髮沾到輕黏土0責罵超耐心處理！

國際熱門新聞

即／美對中關稅升至125％！75國停徵90天

財政部警告「美債崩跌」讓川普踩煞車

快訊／道瓊「沖天炮式」飆漲2500點！

衛報：中國硬槓到底　不會「對川普低頭」！

川普暫緩75國關稅強徵中國125％！　美財長：這一直是他的策略

美貿易代表「消息公布後」才知道關稅喊卡

川普曝關稅戰踩煞車原因：大家開始變得有點吵、有點害怕

中國報復川普關稅！日網罕見一面倒力挺

美股瘋漲近3000點！　美媒憂「熊市死貓彈」質疑川普干預市場

川普關稅逆轉前18hrs內幕曝光

川普暫緩75國關稅90天　道瓊瘋漲近3000點

台灣加碼軍費卻被課重稅？　五角大廈回應

川普早預告！4小時後暫停關稅90天

對等關稅暫緩90天　全球最新稅率一次看

更多熱門

相關新聞

名人堂投手哽咽發聲：家人困在瓦礫堆

名人堂投手哽咽發聲：家人困在瓦礫堆

名人堂投手馬丁尼茲 (Pedro Martínez）在社群平台發聲，透露有多名親人在多明尼加首都聖多明哥的夜店倒塌事故中失聯，至今仍困於瓦礫堆下，情況不明。「我仍有家人被埋在瓦礫中，我們不知道他們的情況，」馬丁尼茲語帶哽咽地表示，並向所有受害者家屬表達哀悼。

夜店98死崩塌畫面曝　多明尼加哀悼3天

夜店98死崩塌畫面曝　多明尼加哀悼3天

夜店倒塌　兩位前大聯盟好手罹難

夜店倒塌　兩位前大聯盟好手罹難

嗨到一半屋頂塌了...多明尼加夜店至少18死　名單驚傳「省長罹難」

嗨到一半屋頂塌了...多明尼加夜店至少18死　名單驚傳「省長罹難」

夜店散場互撞咆哮引戰　怒推警員下場慘曝

夜店散場互撞咆哮引戰　怒推警員下場慘曝

關鍵字：

多明尼加夜店坍塌

讀者迴響

熱門新聞

即／美對中關稅升至125％！75國停徵90天

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

獨／麥當勞少女遭性侵亡　主管全身而退原因曝

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」：忍無可忍

財政部警告「美債崩跌」讓川普踩煞車

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！

超哥超派鐵拳揍爆Toyz　遭判刑6月

才全停損台指期夜盤就漲停　「反指標女神」無言發3字

他周二說要存千張1檔股「今天大漲近20%」

20歲男員工暴打女店長！主廚切菜不救：乾我什麼事

首家「極千葉」4／15開幕！不只火鍋吃到飽　還有百道熟食甜點

「越老越富」星座Top 3

快訊／道瓊「沖天炮式」飆漲2500點！

因應關稅衝擊　卓榮泰拍板延長繳稅期限

衛報：中國硬槓到底　不會「對川普低頭」！

更多

最夯影音

更多

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

#新光三越 #氣爆 傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面