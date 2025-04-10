省長、前MLB投手葬身瓦礫堆　多明尼加夜店「屋頂坍塌」184死

▲夜店「Jet Set」8日凌晨發生屋頂倒塌事故。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

多明尼加夜店「Jet Set」8日凌晨發生屋頂坍塌意外，至少184人死亡、200人受傷，包括前美國職棒大聯盟（MLB）選手與省長等，多位知名人物不幸罹難。

「Jet Set」位於該國首都聖多明各（Santo Domingo），知名歌手魯比培瑞斯（Rubby Perez）當晚在那裡舉辦演唱會，吸引政治人物、運動員等知名人士前來，未料8日午夜不久之後，竟然成為一場噩夢。

當局證實，前MLB投手多特爾（Octavio Dotel）、前中日龍洋砲布蘭柯（Tony Blanco）雙雙身亡，蒙特克里斯蒂省長克魯斯（Nelsy Cruz）、同時也是前MLB球員尼爾森·克魯斯（Nelson Cruz）的姊姊，也不幸罹難。

此外，歌手魯比培瑞斯（Rubby Perez）的遺體9日上午尋獲，該國公共工程及通訊部長的兒子也當場殞命。

多明尼加政府9日深夜證實了最新死傷人數，並且宣布結束搜救工作，把任務目標轉為尋找遺體，這是在「用盡一切找到倖存者的可能方法之後」，所做出的艱難決定。

儘管300多名搜救人員帶著搜救犬，在磚頭、鋼筋與瓦礫堆中穿梭翻找，家屬也守在事故現場，焦急等待最新消息，但自從8日下午至今，就沒有再發現更多倖存者。

這是該國史上最嚴重的災難之一，夜店正與當局合作調查，但當局坦言，現在評估屋頂坍塌的原因為時過早。國家法醫病理學研究所表示，他們目前已經確認了54名受害者的身分。