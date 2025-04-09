嗨到一半屋頂塌了...多明尼加夜店至少18死　名單驚傳「省長罹難」

▲多明尼加首都知名夜店屋頂坍塌至少18死。（圖／路透）



文／CTWANT

位於多明尼加共和國聖多明哥（Santo Domingo）知名夜店「Jet Set」，當地時間今（8）日凌晨發生屋頂坍塌事故。當時場內舞台上，歌手佩雷斯（Rubby Pérez） 正為觀眾帶來梅倫格（Merengue）元素的歌舞表演，豈料遇到無妄之災。據了解，事故共造成至少18人死亡，約120人受傷，佩雷斯則是從瓦礫中被救出的生還者之一。

據《紐約郵報》報導，佩雷斯的經紀人保利諾（Enrique Paulino）被救出時身上滿是血跡，但意識清楚。他在現場受訪表示，起初還以為是發生地震，雖然佩雷斯和他幸運生還，但樂團的薩克斯風手不幸罹難。另外，據稱蒙特克里斯蒂省（Montecristi）省長克魯茲（Nelsy Cruz） 也在事故中喪生。

報導稱，當地救援人員仍在瓦礫中搜尋更多生還者。聖多明哥市緊急行動中心主任門德斯（Juan Manuel Méndez） 表示，「我們推測還有許多人還活著，因此我們不會放棄，直到所有被埋的人都被找到。」

▲多明尼加夜店屋頂坍塌事故，引起總統注意。（圖／翻攝自X）



在受傷者被送往的多間醫院中，一名官員在醫院外宣讀生還者的名字，也有不少聚集在現場的民眾絕望地呼喊著親人的名字。多明尼加共和國總統阿比納德爾（Luis Abinader） 表示，所有救援機構正不分晝夜地努力救援受災的人們。他也在X（前Twitter）發文表示，「我們對『Jet Set』夜店發生的悲劇深感遺憾。自事故發生以來，我們一直在緊密關注事態的發展。」

另一方面，聖多明哥市長加里戈（Carolina Mejía de Garrigó）補充，「我們的城市在今早醒來時，面臨著『Jet Set』夜店發生的可怕悲劇。對於那些仍在等待親人消息的家庭，我表達最深切的哀悼。」目前夜店屋頂崩塌的原因尚不清楚，當局正全力搜尋倖存者並調查事故原因中。

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