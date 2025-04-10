星宇航空慶成立7周年　4／15起頭等艙贈限量聯名托特包

▲星宇航空於北美航線洛杉磯、舊金山、西雅圖，以及東京、大阪、胡志明市、曼谷共4條亞洲航線提供頭等艙服務。（圖／星宇航空提供）

記者周湘芸／台北報導

星宇航空慶祝成立7周年，4月15日至5月14日，凡搭乘由台北出發的全航線頭等艙旅客，即可獲得保養品牌LA MER與訂製品牌Nicole + Felicia聯名設計的亞麻刺繡托特包，內含多樣品牌經典保養品，為期1個月、限量500份，送完為止。

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▲星宇航空提供頭等艙旅客限定好禮。（圖／星宇航空提供）

星宇航空表示，適逢將於5月2日迎來7周年里程碑，再度跨界合作，4月15日起提供頭等艙旅客LA MER與Nicole + Felicia獨家聯名訂製亞麻刺繡托特包。此包款由台灣禮服設計師品牌Nicole+Felicia打造，內含海洋拉娜經典乳霜3.5ml、高滲透自律修護乳15ml、深海極效潔顏乳霜5ml。

星宇航空指出，目前於北美航線洛杉磯、舊金山、西雅圖，以及東京、大阪、胡志明市、曼谷共4條亞洲航線提供頭等艙服務，6月2日將開航的加州安大略也同樣設置4艙等服務，旅客訂位完成起即有專屬客服主動聯繫，並於特定航點提供機場接送、私人航廈通關服務。

▲華航攜手必比登名店雙月推機上餐。（圖／記者李姿慧攝）

此外，中華航空日前宣布，本月起聯手雙月推出豪華商務艙、商務艙精緻湯麵套餐，在台灣出發的北京、上海浦東、上海虹橋、首爾仁川、曼谷、胡志明市及新加坡航線提供，首波登場菜色先以「鮑魚柚香雞湯凍山藥泥佐油醋汁」作為前菜，主菜為「酸菜白肉干貝湯麵」，點心則是「剝皮辣椒肉包」。

華航表示，未來也將隨時序更迭，端出包含前菜「凝脂白肉翠沙拉」、主菜「鮑魚佐黑川雞湯麵」及「美顏干貝雞湯蘊麵」、點心「香煎松露蘿蔔糕」。