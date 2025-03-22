碗盤、馬克杯破了怎麼丟？　環保局曝正解：丟錯最高罰6000

▲摔破的馬克杯及破損瓷器，應交由環保清潔隊人員。（圖／翻攝自Facebook／新北i環保，下同）



記者董美琪／綜合報導

破損瓷器別亂丟，許多人不小心打破馬克杯或瓷器後，會將這些物品當一般垃圾丟棄，新北市環保局近日在臉書專頁「新北i環保」發文指出，這些產品不可回收且無法焚化，應妥善包裝後交給循線回收車的清潔人員，違者可依《廢棄物清理法》處以1200至6000元罰鍰。

「新北i環保」指出，民眾常不清楚，將破掉瓷器丟進一般垃圾袋一起丟棄，新北環保局提醒，由於陶瓷耐高溫，不僅燒不掉，還可能損壞焚化爐設備，因此應妥善包裝後交給循線回收車，「因為它無法焚化，不可回收，要給回收車。」

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另外，「新北i環保」也回應網友常問的碎玻璃、鏡子處理方式，「碎玻璃屬『廢玻璃類』為可回收物品，請妥善包裝（防穿破）並於外包裝標示後再交給清潔隊循線回收車，請勿將玻璃類丟入垃圾車，避免造成噴濺危險！」「鏡子屬『一般垃圾類』為不可回收物品，應使用專用垃圾袋交給循線垃圾車」。

但也有網友疑惑留言，「工作人員表示只收玻璃，不收瓷器，同時業務單位也要求我們裝入收費垃圾袋，因為垃圾車定點只停留10分鐘，我們即火速至鄰近便利商店購買垃圾袋，裝好丟入垃圾車；所以請問？我們究竟要依哪個方式處理呢？難道台北市及新北市做法不同嗎？」「有次把破玻璃杯用袋子底部墊紙裝，交給回收車，回收人員說破掉要直接丟垃圾車，要不先把清潔隊員教育好再來跟民眾說明垃圾到底怎麼分啊」。

對此「新北i環保」表示，民眾若遇到拒絕收運情形，可將發生的時間、地點等提供給新北環保局查察處理，以再加強教育訓練。