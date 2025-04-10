拉朋友結伴抗美　陸商務部長會歐盟、東協官員應對關稅

▲大陸商務部。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

川普祭出關稅大棒之際，大陸似乎有意拉攏其他國家合作對抗。大陸商務部部長王文濤近兩日接連與歐盟與東協官員進行會談，官方釋出的消息是，這兩場會談都商討加強中歐經貿合作與溝通協調，以應對美國的「對等關稅」。

王文濤8日下午與歐盟執委會主管貿易政策的執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）舉行視訊會談。

王文濤表示，中方願與歐方相向而行，共同落實好中歐領導人達成的重要共識，加強溝通交流，深化中歐貿易、投資和產業合作。

王文濤強調，在當前形勢下，中歐共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制，堅持貿易自由化便利化，將為世界經濟和全球貿易注入更多穩定性、確定性。

據陸方引述，塞夫柯維奇提到，美國僅佔全球貨物貿易的13％，歐方願與包括中國在內的其他世貿組織成員一道，共同保障全球貿易正常運行。歐方重視歐中經貿關係，願與中方加強對話溝通，推動擴大雙向市場准入、投資和產業合作。

雙方同意盡快啟動磋商，深入討論市場准入相關問題，為企業創造更有利的營商環境，並立即展開電動汽車價格承諾談判，以及討論中歐汽車產業投資合作問題。

雙方支持重啟中歐貿易救濟對話機制，討論貿易轉移問題，妥處貿易摩擦。雙方表示，將繼續在世貿組織框架下加強溝通，共同推進世貿組織改革，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制。

▲王文濤。（圖／CFP）

另外，王文濤9日與東協輪值主席國、馬來西亞國際貿易及工業部長東姑．扎夫魯（Tengku Zafrul Aziz）舉行視訊通話。

王文濤說，中方願與包括東協在內的貿易夥伴一道，加強溝通協調，在相互尊重的基礎上，通過平等對話磋商解決各自關切，共同維護多邊貿易體制。

據陸方引述，東姑．扎夫魯指出，馬方充分尊重中方立場，願共同支持多邊主義和全球貿易發展，將與東協各國就美國「對等關稅」系列措施展開磋商、共同應對。