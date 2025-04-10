陸創辦人只招「35歲以上」員工　公司曝「4因素」：只為這年紀

▲餐飲品牌公司「三五而慄」招募35歲以上的員工。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

湖南長沙一餐飲品牌公司「三五而慄」近日發布招募人才公告，應徵者的年紀必須「超過35歲」，才可進行面試，相關資訊引起熱議。創辦人朱先生指出，發出招募公告後，一個早上的時間，就收到幾百份履歷，忙著安排面試。

據《九派新聞》報導，招募文中寫道，該餐飲品牌目前籌備進度80%，產品分為，過去（復刻古代中華美食）、現在（80、90年代回憶小吃）和未來（創新款特色早餐）三大體系，並專為35歲以上的人員，開啟外場服務生、外場主管、主廚、後廚管理、店長、運營、品牌設計這些職缺。

文中寫道，該公司承諾，將提供不低於長沙餐飲業平均水準的薪資體系，入職就繳納五險一金，每週有薪雙休，以及其他常規公司福利。

▲公告也指出，為何有年紀限制。（圖／翻攝自九派新聞）

該公司也指出，選擇招募35歲以上員工的4個原因，「更懂得人情冷暖、更能懂顧客的心；更珍惜工作機會、守得住品牌口碑；更沉著的生活智慧；有一定的經驗，更了解品牌商品。」

朱先生表示，自己是95後（西元1995年後出生），目前是網路公司的老闆，之所以這次針對35歲以上員工招聘，一方面是關注到，市場上一直存在關於「35歲工作焦慮」的討論，想藉自己的力量去創造更多就業機會，「我公司現在已經兩年了，規模也越來越大，但畢竟是個網路企業，我在想如果做實體，我能做什麼。」

他補充，「另一方面，我要創造的餐飲產品本身，就具有時代特色，讓年輕人去做，也未必做得來。」

目前，朱先生預計，首店招募10個人左右，招募計畫5月前終止。他表示，「看5月能不能試運營，希望年底能開到10個店，這樣我們就能提供100個工作職缺，未來也能招募更多35歲以上的人。」

有網友表示，自己未滿35歲，也想來報名投遞履歷。對此，朱先生表示，如果招收35歲以下員工，則有違初衷，「我們是為35歲以上的朋友提供工作，如果對方有其他方面的能力，也可以試試投我們的網路總公司。」

此前，朱先生創立的網路公司因「每週三休假」的「上四休三」制引發熱議。他當時表示，實施這一系列的調休、放假舉措並不為博眼球，主要因為公司主營娛樂行銷，強調員工的創意、寫作能力，需要貼近生活。