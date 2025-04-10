待業女1個月被騙346萬　詐團怕「黑吃黑」找3外國人監控車手

▲被害人楊姓女子與警方配合誘捕前來取款的車手及3名負責監控的馬來西亞籍男子。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名44歲楊姓女子透過網路廣告加入股票投資群組，在詐團的誘騙鼔吹下，陸續交付346萬元投入操作，直到要領取獲利時必須再繳交1000萬元，楊女驚覺有異趕緊向警方報案求助，並配合警方誘捕前來取款的26歲陳姓車手，過程中再逮捕附近監控同夥的3名男子，經查為馬來西亞籍持觀簽證來台，一併移送偵辦。

▲▼查獲證件及詐諞贓款。（圖／八德警分局提供）

在家待業的楊女今年2月才加股票投資群組，短短1個多月就交付346萬元，直到要無法取回獲利才驚覺可能受騙，即向八德警分局廣興所報案，員警確認已遭騙立即組成專案小組與楊女合作進行查緝。

昨日12時許，陳姓車手與楊女約定在八德區豐田路交款，員警為防止陳男竄逃，先於周邊佈下警力，趁陳男與被害人交款時，立即上前將陳男制伏，周邊埋伏警力也發現，在道路遠方有三名男子鬼鬼祟祟，假裝路人在附近逗留，員警立即上前將三名負責監控外籍男子逮捕，經查證三名馬來西亞籍男子，均持觀光簽證入境台灣，從事詐欺車手犯罪，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌將陳男等4人移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。