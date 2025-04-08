百斬計畫查獲馬來西亞車手　全賴超商員發現頻換卡領錢行為

▲馬來西亞籍男子持觀光護照來臺，卻從事詐騙車手。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

馬來西亞籍一名26歲男子持觀光護照來臺，卻從事詐騙車手，不斷的更換卡片在超商等地ATM領錢，警方接獲機警店員報案，立刻沿途查找。果然在銀行前ATM發現正在提領現金的馬來西亞籍男子，當場人贓俱獲並查扣金融卡及贓款。

▲▼頻頻換卡領錢為超商店員發現有異報警，員警循線報警查獲並起出贓款10萬元。（圖／中壢警分局提供）

警政署於4月1日起啟動檢舉車手專案「百斬計畫」，號召全民參與，每成功檢舉並協助逮捕1名車手，就可以獲得新臺幣5萬元獎勵金。中壢分局中壢派出所平時就積極與轄內超商建立打詐群組緊密聯繫，在「百斬計畫」啟動後，於3日15時許，即接獲轄內超商店員第一時間通報，發現有可疑男子在提款機前不斷更換卡片提領現金，警方立即派員趕赴現場。

雖然抵達時該男子已離開超商，但警方研判車手可能會在周邊繼續提領，並根據超商店員提供的照片沿途查找，果然在附近環北路上的銀行ATM發現該男子持續提領贓款，當場人贓俱獲，並查扣金融卡及約10萬元贓款。中壢分局追查發現，該名馬來西亞籍男子是以觀光旅遊名義來台，實際上卻是從事詐欺車手的犯罪行為，將持續蒐證溯源追查。