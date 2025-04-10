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全台速食店本周最新好康一次看！炸雞桶買1送1、地瓜球免費送

▲▼三商炸雞推出全新「青花椒綜合桶」。（圖／業者提供）

▲全台速食店本周最新優惠包。（圖／各業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

美國對等關稅宣布延緩90天實施，全台股民可以開心迎周末！《ETtoday新聞雲》整理本周各大速食店祭出的「最新限時優惠」，不僅有地瓜球及香脆咔啦雞腿免費吃，還有炸雞桶買1送1、披薩下殺半價等好康。

▲▼繼光香香雞推新品「香脆咔啦雞腿」 。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞本周開賣新品「香脆咔啦雞腿」 。

●繼光香香雞
繼光香香雞推出「2大品項免費送」活動，4月11日前只要在門市和店員玩猜拳遊戲且購買新品「香脆咔啦雞腿」，贏1拳就送地瓜球1份，連贏3拳則可免費吃香脆咔啦雞腿，結帳加碼享95折優惠，各門市每日限量10組，數量有限、送完為止；提醒動物園、西門、忠孝、環板、府中、中山門市及南北泰安休息站假日門市無販售。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞APP本周網羅一系列優惠券。

●麥當勞
麥當勞APP本周有一系列限定優惠，包括「雙層牛肉吉事堡套餐現折10元 」、「麥香魚套餐現折10元 」、「單點麥香魚送薯餅」、「單點10塊辣味麥克雞塊特價99元」、「10塊辣味麥克雞塊套餐現折10元（得來速限定）」，使用期限至4月13日；「買超值全餐送小薯」使用期限為4月11日至4月13日。

APP全球版歡樂送還有「單點冰蜂蜜奶茶」、「單點熱蜂蜜奶茶」、「單點6塊麥克雞塊」及「單點蘋果派買1送1」皆可享同品項買1送1，使用期限至4月22日。

▲▼肯德基。（圖／業者提供）

▲肯德基祭出2大最新限時優惠。

●肯德基
肯德基即日起至4月14日祭出2大優惠，有「拜拜聖筊桶（優惠代碼：40664）」，內含咔啦脆雞6塊+原味蛋撻2個+中杯百事可樂2杯特價388元；至4月28日前PK APP加碼推「雙色轉轉QQ球買1送1（優惠代碼：50446）」，2包只要銅板價59元。

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞限時3周買1送1。（圖／業者提供）

●三商炸雞
三商炸雞即日起至4月30日限時3周祭出「炸雞桶買1送1」優惠，凡於門市內用或外帶「黃金山賊炸雞桶」就送「咔啦腿排桶」1份，特價333元；三商i美食卡會員加碼享獨家好康，至4月25日前使用3點就能在APP兌換限量優惠券，只要323元就能帶走黃金山賊炸雞桶+咔啦腿排桶的超值雙桶組合，兌換券限用到4月30日。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里祭出買1送4優惠。

●拿坡里 
拿坡里即日起至4月15日前祭出「買1送4」超值優惠，期間凡於門市外帶或內用小披薩1個即免費送4塊炸雞，原價550元特價只要290元，且披薩開放口味任選，炸雞則可選擇原味或辣味，也可換成烤雞。

▲▼達美樂「起司火山披薩」全系列強勢回歸。（圖／業者提供）

▲達美樂祭出一系列披薩優惠。

●達美樂
達美樂本月全時段祭出一系列披薩優惠，有「火山系列大披薩／巨無霸披薩外帶半價」，以及「外送買大火山送小披薩」、「外送買巨火山送大披薩」、「外送買巨無霸披薩送大披薩」、「外送買大披薩送小披薩」等優惠，以上火山披薩開放奶香、起司2口味任選；一般披薩包括「16吋巨無霸披薩」、「大披薩」、「小披薩」也推外帶半價優惠，最少有25種口味任選。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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