保健品「植物or動物來源」有差嗎？雙胞胎實測半年　驚人結果曝光

▲兄弟倆分別攝取植物性與動物性來源的保健食品，展開6個月實測。（圖／翻攝instagram@theturnertwiins）



記者吳美依／綜合報導

英國一對36歲雙胞胎展開實驗，兄弟倆分別攝取「植物性來源」與「動物性來源」的保健食品，6個月後檢測發現，前者效果似乎更為顯著，跟「葷食比素食更健康」的刻板印象大相逕庭。

《每日郵報》報導，羅斯和雨果（Ross and Hugo Turner）每天服用相同劑量的保健食品，並且遵循相似的飲食與運動計畫，時間長達6個月。不過，雨果服用的保健食品，都是從海藻等植物中萃取營養素，而羅斯則是服用動物來源的保健食品。

在6個月的時間裡，兄弟倆被要求定期驗血，追蹤脂肪酸、維他命與礦物質濃度等，儘管數值起起伏伏，但在實驗結束之後，整體驗血結果顯示，「植物來源組」的雨果，血液中重要營養素含量更多，尤其Omega-3指數與維他命D3濃度，都有顯著提高。

Omega-3蘊含在堅果及富含油脂的魚類之中，據說對腦部及心臟健康有益。維他命D則是對於維持骨骼、牙齒及肌肉強壯至關重要。

一些研究顯示，選擇充滿蔬菜、穀物及堅果的全素飲食，可能降低心臟病死亡風險、身體年齡，甚至有助於減重。但另一些研究指出，長期純素飲食可能導致營養不良，不適合所有年齡層的人們。