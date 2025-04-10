誰讓川普改變心意？　關稅逆轉前「18hrs內幕」曝光

▲川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國川普政府「對等關稅」政策髮夾彎，《華盛頓郵報》獨家披露了讓他改變心意的18小時內幕。從8日晚間到9日下午，川普與貿易顧問、多名共和黨議員、外國領袖對談，這些人都對全球市場動盪及經濟衰退表達擔憂，並且敦促他採取行動。

8日晚間



一名知情人士透露，福斯新聞主持人漢尼提（Sean Hannity）晚間9點的節目結束之後，一群在節目上露臉的共和黨參議員，與川普進行長達1個多小時的通話，其中一些人對於關稅表達擔憂。當晚，總統關注債券市場，並且坦言「人們有點不安」。

▼川普與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）

9日上午

川普在白宮與參議院多數黨領袖圖恩（John Thune ）見面，隨後與瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）通話25分鐘。凱勒蘇特力勸川普，鬆綁打擊瑞士經濟的31%對等關稅。

上午8時左右，川普觀看了摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）的福斯新聞專訪。戴蒙警告，考慮到經濟不確定性，經濟衰退將成為「可能的結果」，與他談過的幾乎所有商界人士都說，他們因為關稅「削減開支」，「我抱持冷靜觀點，但我認為，如果我們在這方面沒有取得一些進展，情況可能變得更糟。」

接下來，川普在自家社群媒體Truth Social發文呼籲美國人不用擔心，「冷靜一點！這是買東西的好時機。」

▼川普關稅政策「髮夾彎」，據悉就連一些白宮高官都措手不及。（圖／路透）



與此同時，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與歐盟貿易執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）通話。歐盟是美國商品與服務的最大海外市場，9日批准了對美國鋼鋁關稅的反制措施，旨在打擊最支持川普的黃豆農民、塑膠製造業者等，並且準備進行更大規模的報復，但同時也尋求與華府達成協議，盡可能取消貿易壁壘。

9日中午

川普、盧特尼克、美國財政部長貝森特（Scott Bessent）齊聚白宮橢圓形辦公室，討論一項連內部團隊都感到意外的政策逆轉。川普宣布關稅逆轉消息之後，幕僚們爭相表示，總統的策略一直都是如此，隨後緊急討論究竟應該如何進行，以及相關實施要點。

但事實上，就連一些白宮高級官員，都對這次髮夾彎感到措手不及。一名深入參與貿易討論的高級外交官員，竟是透過記者訊息才知道這項政策逆轉，而他如今也急著了解細節。

白宮職員依然不清楚最新關稅政策的關鍵細節，媒體也尋求釐清基本問題，例如加拿大與墨西哥，是否也被列入暫緩關稅的75國名單。