川普喊話：現在正是把你公司搬到美國的絕佳時機！快行動吧

▲川普的新關稅政策引發金融市場動盪。（圖／路透社）



記者曾羿翔／綜合報導

美國總統川普9日呼籲企業立即開始遷移到美國生產，以免遭課關稅。他對不少美國盟邦在內的數十國加徵的高關稅數小時前才生效，中國也宣布加碼關稅報復，貿易戰升溫。

法新社報導，川普（Donald Trump）在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「現在是將你的公司搬到美國的絕佳時機，就像蘋果和其他許多公司正在做的，數量空前。」

川普並承諾，這麼做的企業將享受「零關稅」及「沒有環保（審查）延宕」。他疾呼：「不要等待，現在就行動！」

川普對中國加徵84%關稅生效後，北京9日傍晚也宣布，10日中午起對所有進口的美國貨擴大加徵關稅，稅率由34%提高至84%。

川普的新關稅引發金融市場動盪，最新發展又讓市場陷入風暴。但美國財政部長貝森特（Scott Bessent）對一群銀行家發言時卻表示，近幾十年都是主流金融機構在成長，現在該是輪到較小機構壯大的時候了。



貝森特在美國銀行家協會（American Bankers Association）的華盛頓峰會上發表演說時表示：「華爾街已變得比以往任何時候都富有，並且還可以繼續成長及表現良好。」



「但在接下來4年，川普的政策將聚焦在大街（Main Street）。該輪到大街了。」這個詞所指包括較小型的企業、投資商和金融機構。這次的貿易戰升溫不僅影響了美國和中國之間的經濟關係，也對全球市場造成了巨大影響。投資者和企業主們都在密切關注事態發展，試圖評估未來的經濟走向。