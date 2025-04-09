84%關稅反擊川普！陸專家：從被動防禦轉到「主動破局」

▲中美新一波關稅戰越演越烈。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸為了報復川普的關稅政策，9日再對所有美國進口的產品加徵50%關稅，算上先前的34%，總計為84%。對此，大陸經濟專家表示，目前中國的應對邏輯，是從被動防禦轉到主動破局，「未來博弈的最終贏家還是要屬於那些堅守開放合作、推動創新發展的國家。」

北京師範大學教授、經濟專家萬喆在接受《央視》採訪時提到，中國已經轉向「主動破局」，首先是市場多元化，2024年對共建「一帶一路」國家出口佔比已接近半壁江山，中歐班列開行量也是有所突破的；西部陸海新通道與中歐班列無縫銜接，形成了雙循環的戰略支點。

萬喆指出，國產替代攻堅方面，半導體設備國產化率也不斷提高。稀土出口管制直擊美國的軍工生產。內需托底方面，在建構全國統一大市場，「兩新」「兩重」等一攬子政策的托舉下，發放消費券，推動汽車家電以舊換新，「去年來看，內需對經濟成長的貢獻率已經接近70%，而消費市場成了我們的一個穩定器。」

萬喆認為，從長期佈局看，還是制度創新與科技突圍，在規則重構上，中國現在倡導「三零原則」，零關稅，零壁壘，零補貼，透過海南自貿港、數位貿易試點等深化開放，與美國的保護主義形成鮮明對比。

萬喆說，在國際的全球治理議題上，WTO改革呼聲高漲，「新興市場國家要求增加在IMF等機構的投票權。中國也全力推動，幫助全球治理新秩序的重塑。」

萬喆認為，中國有超大規模的市場，14億人口，4億中等收入群體，構成了全球最大的消費市場，「目前的一攬子政策，能夠托舉內需，拉動經濟成長，整體能力應該說還是持續增強的。」

萬喆還說，中國有完整的產業鏈，在5G、新能源等領域也形成了「燈塔工廠」的集群，一些企業也具備了從晶片到終端的垂直整合能力。

萬喆認為，中國的政策彈性是比較強的，包括今年看到，財政赤字率提升、特別國債專項債等工具的儲備都非常充足，降準降息的空間仍存在，所以也能夠根據外部衝擊，動態調整政策組合。

萬喆強調，從歷史啟示與未來展望，以鄰為壑的貿易政策終將反噬其身，中國經濟結構調整的空間更大，美國的債務高企、停滯性通膨風險，也可能進一步加劇，「未來博弈的最終贏家還是要屬於那些堅守開放合作、推動創新發展的國家。」