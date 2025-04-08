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開議前夕！蔣萬安市府人事再異動　台版「地面師剋星」接地政局長

▲▼台北市新任地政局長王瑞雲。（圖／台北市政府提供）

▲台北市新任地政局長王瑞雲。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市議會將於明（9日）開議，就在開議前夕，台北市政府今（8日）發布新人事任命，曾待過前台北市長柯文哲市府的現任台北市地政局長陳信良申請退休獲准，由號稱「台版地面師剋星」、原地政局副局長王瑞雲出任局長，北市府團隊再添女力，新任人事於今日生效。

台北市政府8日傍晚發布新人事任命，表示陳信良因另有規劃轉入私部門、投身都市更新領域，台北市長蔣萬安祝福在新的職涯一帆風順。

台北市政府提到，陳信良任內致力於跨域合作、推動數位地政服務，強化市民產權保障、租買資訊透明化，推出全國首創「台北地政總管+」系統，獲中央肯定並推廣至全國；推出全國首創主題式地圖查找「臺北地政找房+」平台，並攜手591平台、崔媽媽基金會等27家業者，簽訂MOU構築交易安全網，每日行銷超過百萬人次的交易安全資訊。

北市府指出，王瑞雲畢業於國立政治大學地政系，曾任地政局副局長、主任秘書、專門委員、科長、專員，及中山地政事務所秘書、課長，自基層做起接地氣，歷練完整熟稔地政業務，在地政局任內指揮破獲全國首宗「台版地面師」1.4億遺產詐騙集團，並首創邀地檢署、國稅局、不動產仲介與金融機構等公私協力防詐，為各界支持與響應。

北市府說明，王瑞雲也帶領團隊開創多項代表性專案，例如將生態與智慧設計概念導入北士科及社子島的都計、環評與規劃打造智慧生態社區，建構戶戶安置原則保障住戶居住權；攜手北北桃中嘉以地籍謄本自動櫃員機聯發跨縣市謄本讓領謄本像在ATM領錢一樣簡單，推出生成式AI「預售屋契約智能問答–Hi Landy」消費者避雷系統及預售屋契約預檢服務，為民眾購買預售屋的陷阱及痛點找出解方。

北市府稱，王瑞雲除了在地政業務貢獻所長，也致力於國際城市亮點交流，並長期與各機關密切合作及公私協力推動市政，未來也將持續攜手各界之力推動地政局的政務發展，開創屬於台北市的安全、友善、未來之都。

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