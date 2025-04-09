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快訊／南投連棟民宅火警！濃煙狂竄阻視線　雲梯車出動救火

記者高堂堯、黃資真／南投報導

南投縣草屯鎮大成街一處連棟透天民宅今(9日)上午10時許發生火警！4樓不明原因起火燃燒，現場火苗、濃煙狂竄，南投縣消防局獲報出動9車36人趕赴撲救中，所幸所有住戶皆及時逃生，無人受困，詳細起火原因還有待釐清。

▲▼ 南投縣草屯鎮大成街一處連棟透天民宅發生火警 。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲南投草屯一處連棟透天民宅發生火警，所幸無人受困。（圖／記者高堂堯攝，下同）

初步了解，起火點疑似堆放紙類，加上頂樓棚架鋪設隔熱泡棉等易燃材質，火勢難以控制，大量煙霧飄散，有逃出的住戶掩著口鼻不斷咳嗽，目前消防員仍在半空中持續灌救搶救，景象相當駭人，

▲▼ 南投縣草屯鎮大成街一處連棟透天民宅發生火警 。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲▼ 南投縣草屯鎮大成街一處連棟透天民宅發生火警 。（圖／記者高堂堯攝，下同）

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