「紫紗裙女」侵入軌道！搶拍花旗木夢幻美照　最重罰5萬

記者唐詠絮、潘鳳威／彰化報導

彰化縣二水鄉員集路的花旗木近日盛開，吸引許多民眾於清明連假前來拍照、打卡。然而美景背後卻也伴隨著亂象，不少遊客為了拍出美照，竟直接走進鐵道區域與花旗木合影。對此，台鐵警方表示，此舉已違反《鐵路法》，可處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

▲有女子進入水門路平交道鐵軌與盛開的花旗木拍照 ，引發眾怒。（圖／民眾提供）

有民眾於網路上傳一張照片，畫面中只見一女子打扮艷麗、一身紫色紗裙，站在集集支線水門路平交道上（二水起4K342M），擺出可愛姿勢與後方花旗木一同合照。照片一出，引發許多網友撻伐，直呼「太誇張」、「不要命了是不是？」。

▲▼彰化縣二水鄉員集路的花旗木近日盛開，許多亂象也油然而生。（圖／民眾提供）

警方表示，目前未接獲相關報案，但已主動針對照片進行查證，該行為已違反《鐵路法》第57條第2項及第70條第1項規定，行人不得擅自進入鐵路路線、橋梁、隧道或非供公眾通行的站區，違者可處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。警方將加強巡邏勤務，維護旅客與行車安全。

解方也呼籲民眾，賞花拍攝美景時，切勿進入或靠近軌道區以免違法及發生危險憾事，一旦發現違規行為，請立即通報警方處理，共同維護公共安全與秩序。