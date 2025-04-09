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交通部3方案降低台鐵漲價衝擊　陳世凱：花東採彈性票價

▲▼台鐵,TPASS,EMU900型區間車。（圖／台鐵）

▲台鐵6月23日起調整票價。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

凍漲30年的台鐵票價6月23日起將首漲，平均調漲26.8%，台北至板橋區間票從15元漲至22元、台北至新左營自強號從824元漲到975元。由於台股重挫，台鐵此刻喊漲，交通部長陳世凱表示將透過3方案降低衝擊，包括用TPASS由政府吸收漲幅、花東彈性票價、台鐵常客優惠。

台股重挫，台鐵票價卻調漲，交通部長陳世凱表示，台鐵票價因為30年沒有調漲，因此今年進行調整，因為台鐵整體成本增加，不過政府體恤對民眾的影響和衝擊必須降到最低，因此只要用TPASS，所有漲幅都由政府來吸收，因此對於通勤族幾乎完全沒有影響。

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陳世凱指出，針對花東民眾來說，會有一個彈性的票價，讓票價影響不要那麼大。此外，台鐵也推出常客方案，加入台鐵會員成為常客，時常搭台鐵的人，透過折扣讓影響降低至非常小。

至於花東彈性票價上路時間表，陳世凱表示，該部分還在討論和研議中，因為有行政院支持，會在適當時機對外說明。

外界也關注高鐵是否調漲，陳世凱強調目前不會，高鐵到目前為止還沒有提出漲價，且高鐵是上市櫃公司，要通過董事會同意，高鐵公司迄今並沒有跟交通部討論調漲事項。

為振興國內觀光，未來台鐵鳴日號將行駛到台南，陳世凱表示，考慮南部地區觀光發展需要，6月27日到29日鳴日號會停靠台南站跟保安站等兩個古蹟車站；之後西部幹線路線都會特別再加強阿里山跟台南地區整體的旅程規劃。

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