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G7外長稱中方挑釁兩岸局勢　陸外交部：台灣問題不容任何外來干涉

▲▼ 大陸國防布部發言人張曉剛大校 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國防部新聞發言人張曉剛大校 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

七國集團國家外長和歐盟高級代表就解放軍4月初在台灣周邊開展聯合演訓發表聲明稱，中方「挑釁」行為加劇兩岸緊張局勢，反對威脅台海和平穩定的任何單方面行動。對此，大陸國防部新聞發言人張曉剛今（9）日指出，強烈不滿與反對對於有關國家和組織公然違背「一中原則」，並且強調解放軍練兵備戰不停歇，目的就是「打「獨」促統不停步，堅決粉碎「台獨」分裂和外來干涉圖謀。」

張曉剛表示，有關國家和組織公然違背一個中國原則，粗暴干涉中國內政，我們強烈不滿、堅決反對。

張曉剛指出，「東部戰區位台島周邊組織聯合演訓，以雷霆之勢打擊『台獨』分裂勢力囂張氣燄，捍衛國家主權和領土完整，恰恰是對台海和平穩定和台灣同胞安全福祉的堅定守護。」

張曉鋼強掉，「台灣問題純屬中國內政，怎麼解決台灣問題不容任何外來干涉。解放軍練兵備戰不停歇，打『獨』促統不停步，堅決粉碎『台獨』分裂和外來干涉圖謀。」

另外，有記者書面提問，據美媒披露，「美防長簽署秘密內部指導備忘錄，將中國視作“唯一步步緊逼的威脅”，將“阻止大陸奪取台灣”和加強本土防禦作為主要優先事項，請問發言人有何評論？」人

張曉剛表示，「我覺得美方的『對華恐懼偏執症』越來越重，把中國當作威脅是嚴重的戰略誤判，只會帶來災難性後果」

他也再次強調，「中國終將統一，也必然統一，這是任何人、任何勢力都無法阻擋的歷史大勢。」

▲▼ 4月2日，中國人民解放軍東部戰區組織山東艦航母編隊位台灣以東海空域 。（圖／翻攝 央視）

▲ 4月2日，大陸解放軍對台周邊進行「海峽雷霆2025─A」演練。（圖／翻攝 央視）

大陸解放軍1日對台實行聯合軍演，接著隔天2日在台灣周遭進行「海峽雷霆2025─A」演練，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、重要區域與關鍵通道封控等課目。期間陸軍部隊曾於東海相關海域，實施遠程火力實彈射擊演習，對重要港口、能源設施等模擬目標進行精確打擊。

對此，七國集團（G7）外長6日發表聯合聲明稱，對於中國最近在台灣周邊舉行的軍事演習，認為具有挑釁性且破壞地球區穩定，繼續敦促兩岸透過建設性對話，以和平解決問題。

聲明指出，中方日益頻繁和破壞穩定的活動，加劇了兩岸緊張局勢，並危及全球安全與繁榮。G7成員國重申，反對採取任何單方面行動威脅地區和平與穩定，包括使用武力或脅迫。

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