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羅技2024新品搶先看！PRO系列滑鼠大升級　G915極薄2.3cm登場

記者蘇晟彥／上海報導

Logitech 17日盛大舉辦「Logi PLAY 產品發表會」，不僅揭開超過18款新品，更邀請媒體前往上海現場搶先觀看實體，本次重點聚焦在2款滑鼠PRO X SUPERLIGHT 2 DEX 、 PRO 2 LIGHTSPEED 無線遊戲滑鼠及 G915 X 系列遊戲鍵盤，同時在會上也宣布將與《原神》推出聯名商品，此外，慶祝新品上市，全台Logitech G將從24日祭出最強優惠，讓玩家用好貨、拿好康。

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▼Logitech G遊戲產品市場總經理 Ujesh Desai在上海「Logi PLAY」公佈今年新品。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ logi,羅技 。（圖／記者蘇晟彥攝

▼蔣志興。

▲▼ Logi,羅技,play day 。（圖／記者蘇晟彥攝）

羅技17日「Logi PLAY 產品發表會」揭露今年度新產品，Logitech 全球副總裁暨大中華區董事總經理蔣志興表示，這是第一次在新品發表會上介紹超過10多款新品，除了GPW（G PRO Wireless ）推出不只一款外，更有不少新的技術登場。

對此，羅技廣為人知的是其電競相關產品，在今年分別以PRO X SUPERLIGHT 2 DEX（右手專用） 、 PRO 2 LIGHTSPEED（左右手通用）作為主打，搶先在活動中亮相，為了確保滑鼠能夠完美符合職業選手需求，羅技與多名射擊遊戲選手合作，打造出最適合的電競滑鼠。

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX為右手玩家專用的電競無線滑鼠，在重量方面僅有60g，同時搭載 Logitech G 獨有的 HERO 2 感應器，具備高達 44,000 DPI 的精確度，並結合 LIGHTFORCE 光學混合微動技術，大幅提高反應速度且有效延長滑鼠壽命，不少射擊選手在試用時都表示「非常精準」，往往比賽在一瞬間就會分出勝負，因此任何細微的動作都會影響到賽果，變成他們致勝的關鍵。

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX 建議售價4,990元，共推出黑、白、桃三色。

▼Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX。

▲▼ Logi,羅技,play day 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Logi,羅技,play day 。（圖／記者蘇晟彥攝）

而 PRO 2 LIGHTSPEED則是雙手通用的無線遊戲滑鼠版本，在外觀上與PRO X SUPERLIGHT 2 DEX並無太大差異，效能上略輸PRO X SUPERLIGHT 2 DEX一點點，同樣搭載 HERO 2 感測器，DPI則為 32,000，電池壽命部分，再不開啟RGB的前提下，將擁有高達 95 小時的續航力，滿足長時間高強度的遊戲需求。

PRO 2 LIGHTSPEED建議售價3,990元，共有黑、白、桃三種顏色選擇。

▼PRO 2 LIGHTSPEED。

▲▼ logi 。（圖／記者蘇晟彥攝）

最後在今年的主打，G915X是繼5年前推出的薄型機械鍵盤G913後的最新系列，這次一共推出 G915 X LIGHTSPEED 無線極速觸發矮軸遊戲鍵盤及G915 X LIGHTSPEED TKL（Ten Key Less；俗稱沒有數字鍵盤）兩個版本，同時共有觸感軸、線性軸及青軸可以選擇。

在厚度方面僅有2.3公分，是目前系列最薄的一款，且按鍵觸發行程從過去的1.5毫米減少至1.3毫米，使反應速度更快；更配有9個「KEYCONTROL」自訂功能按鍵，且每個自訂按鍵最多可設定15種功能，為玩家帶來高度靈活的操控體驗，在遊戲中創造無限可能。除了保持鋁合金材質的時尚外觀，G915 X 還配備雙色 PBT 鍵帽，並支援 LIGHTSPEED 無線連接、藍牙連接與 type-C 有線連接三種模式。

G915 X LIGHTSPEED 和TKL版本建議售價分別為6,990元和6,490元，共推出黑、白兩色。

▼G915X推出長版、短版（TKL）版本。

▲▼ logi,羅技,原神 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼G915在細節處理非常精緻。

▲▼ logi,羅技,原神 。（圖／記者蘇晟彥攝）

最後，在活動中還展示幾款目前暫時不會在台灣上市的產品，包含Logitech G Cloud 雲端遊戲掌機（黑色版本）；G502X將推出全球限定502支的10週年紀念版，同時將以全新材質打造尊爵不凡感。此外，羅技也與米哈游進行策略聯盟，將推出首波聯名商品，但目前僅在中國進行販售，暫時不會有在台灣上市的計畫。

此外，為慶祝新品發表，Logitech G 於 9 月 24 日至 10 月 20 日期間推出「PRO Winner 募集令」活動。購買指定電競品項 (更多活動細節請參考門市公告) 滿 3,000 元，即可現折 300 元；至官方旗艦店享新品三重送好禮：購買 PRO X SUPERLIGHT 2 DEX、PRO 2 LIGHTSPEED，將可獲得限量訂製金屬徽章乙個、Logi旅行收納包乙個，加碼再送500元現金抵用券，購買G915 X 系列新品再贈logi老帽乙個。

▼Logitech G Cloud 在中國推出限定黑色版本。

▲▼ Logi,羅技,play day 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Logi,羅技,play day 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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