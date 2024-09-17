羅技拋重磅「深度合作米哈游」　首款《原神》聯名鍵盤搶先看

記者蘇晟彥／上海報導

羅技 17日舉辦全球新品發表會「Logi PLAY」，特別邀請媒體到上海搶先見證新品。對此，在活動上Logitech G遊戲產品市場總經理 Ujesh Desai 宣布將與米哈遊旗下經典IP《原神》達成策略聯盟，並以人氣角色「神里綾華」作為主題推出首款聯名鍵盤、滑鼠，未來將陸續開發其他角色，達成更深度合作，但目前《原神》聯名商品僅在中國進行販售。

▼羅技與米哈游達成策略聯盟，首款聯名商品以「神里綾華」作為主題設計。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼Ujesh 興奮地展示與《原神》的合作。

Ujesh Desai在活動上表示，將與米哈游《原神》達成策略聯盟，未來將攜手替玩家共創更多遊戲體驗，在中國即將要上市的G-Cloud上，就有首款支援《原神》的手把。此外，也將由一系列《原神》聯名拉開整個合作序幕，將忠實地把遊戲的魅力展示給所有玩家。

而首發就由人氣角色「神里綾華」作為主題，設計出一款無線滑鼠、一款無線鍵盤，以角色一身白藍色洋裝做為主調，搭配其招式中的「冰屬性」，創造出潔白又帶有個性的造型。不僅在外觀上就吸引目光，性能上也不馬虎，以懸浮式Gasket結構讓使用上的手感更一致，不管是電競玩家、一般遊戲玩家都適用，更特別創造出「隕石軸」，讓敲擊聲音更清脆、解壓，甚至會有一種「碎岩感」。

此外，未來也將有其他角色的商品陸續公布，在現場則可以看到早柚、托瑪造型的滑鼠，但目前《原神》聯名商品僅在中國販售，想入手的玩家勢必得多花心思。