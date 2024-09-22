羅技「破萬元滑鼠」暫無打算　線下通路仍夯旗艦店計畫往南走

記者蘇晟彥／上海報導

羅技（Logitech）17日舉辦「logi PLAY 趣玩日」，這也是羅技首次在全球各地舉辦線上、線下發表會，並邀請媒體到場見證新品發表，而Logitech 台港澳區總經理施前江在會後也接受台、港媒體訪問，他指出目前市場上購買周邊的也呈現M型化，中階價位的玩家變少，但針對競品都紛紛推出破萬的滑鼠企圖搶攻高階市場，他也說，「目前羅技並沒有這樣打算，還是在4、5千價位的周邊來符合消費者需求。」

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▼Logitech 台港澳區總經理 - 施前江Aries Sze。（圖／記者蘇晟彥攝）



針對電競周邊，像是鍵盤、滑鼠，在近年Razer、華碩都相對應推出了高階的機型，例如Razer的Viper Mini Signature Edition就要破萬元，針對這樣的市場，Aries給出解釋，認為對於電競、Gaming比較有興趣的玩家，在疫情過後從低階款逐漸提高預算，購買中、高階的機型，整個市場的需求都往這邊移動，讓對於購買電競周邊的玩家呈現M型化，高階的越來越多、低階則還是有很多消費者在使用，面對是否要追逐高價位的產品，Aries認為目前羅技還是鎖定在約4、5000千台幣左右的產品，對於高階的類型暫無規劃。

這幾年，在疫情結束後羅技並沒有隨著線上電商的突破選擇繼續將資源投入在網購，反而大張旗鼓的在台灣開設多間旗艦館，去年8月就在八德路商圈，也就是三創、光華附近開設旗艦店，Aries指出，台灣的零售佔比還是很大，網路佔比大概在30%、40%左右，其他都在零售，而消費者雖然在購買前都會在網路上看創作者、文章的評測，但這種必須依靠「手感」的商品，許多人還是選擇到線下走一遭，實際碰過後才下決定，而目前的旗艦店都集中在北部，僅有在台中lalaport有開設，未來也有在規劃往南部走的打算。

▼羅技去年8月在三創、光華附近開設旗艦店。（圖／品牌提供）



最後，針對玩家最在意的羅技滑鼠微動開關的問題，Aries坦承，過去的滑鼠也不是說耐久度較差，是在穩定性上有些狀況，目前新系列都採用光軸製作，耐用性肯定會比較高，第一款是使用G502X，接下來是Pro X Superlight 2，從銷量跟回饋上，看到消費者滿願意接受這樣的改變，因此後續新產品也都改用光軸的設定。