陳梅慧遭追撞亡　肇事駕駛質疑她沒繫安全帶被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧去年12月3日車禍身亡，外界至今仍有許多關於陰謀論的猜測。不過，法院昨日（3月31日）續開準備程序庭，肇事的徐姓駕駛質疑陳梅慧可能沒有繫安全帶，結果遭法官以現場影像、照片打臉。

▲陳梅慧當時乘坐的車輛，前後都嚴重毀損。（資料照／記者黃宥寧攝）

陳梅慧去年12月3日與XREX創辦人黃耀文、刑事局偵查員謝睿璿因涉及洩密案，先後前往台中地檢署接受檢察官訊問，同日晚間他們共同搭乘UBER返回台北，卻在國道77.7公里處，遭徐姓UBER駕駛以時速106公里到108公里追撞，導致陳梅慧傷重送醫不治。

▲陳梅慧參與過許多性剝削與詐欺犯罪加密貨幣金流調查。（圖／翻攝社群媒體）

事故發生之後，外界紛紛提出各種陰謀論，但檢方調查確認，徐男上高速公路之前，與陳梅慧乘坐的UBER路線軌跡完全不同，沒有追逐或跟蹤情形，所以排除刻意製造車禍等問題。然而，至今仍有不少網友認為，陳梅慧能查出非法性影像的片源、涉案群體以及購買者，「光是這一點就不知道有多少大咖想暗中做掉她，讓人難以相信這起案件沒有陰謀論。」

根據《聯合新聞網》報導，針對陳梅慧一案，法院在3月31日續開準備程序庭，徐男質疑陳梅慧當時是否沒繫安全帶，否則怎麼只有她傷勢那麼嚴重？不過，法官當庭檢視現場影像、照片，認為陳梅慧是因車輛後半部潰縮變形，導致遭擠壓死亡，與安全帶無關。