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美國好市多「11項商品恐調漲」　台灣業者：有變動將告知會員

▲▼好市多黑五首日。（圖／記者林育綾攝）

▲受到關稅波及，美國好市多可能有多項商品漲價，消費者關心是否影響台灣賣場。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

關稅變動震盪市場，由於進口稅增加，外傳美國好市多（Costco）多款商品可能漲價，包括洗碗機、微波爐、進口米、咖啡等，多達11項類別。至於台灣好市多是否會受到影響，業者僅表示，「如有服務變動，會主動告知會員」。

根據外電報導指出，好市多販售的多數起司來自歐洲，如義大利的帕瑪森起司、西班牙的曼徹格起司，這些產品需繳納20%的關稅，可能在夏季將調漲售價。此外，美國好市多販售的冰箱，多數來自墨西哥，也面臨25%的高關稅壓力，其他如洗碗機、微波爐、氣炸鍋和烤箱等家電產品也可能漲價。

另外，好市多自有品牌Kirkland 的橄欖油、進口米、異國農產品、乾貨、進口咖啡、有機烤海藻零食包、進口巧克力等商品，都被列入「可能漲價清單」。

針對關稅政策挑戰，好市多執行長瓦克瑞斯（Ron Vachris）在第二季財報電話會議中表示，公司有能力透過全球採購、強大供應商關係、創新能力等多元策略來應對，持續保持價格低廉，「目前無大幅調漲價格或進行大規模調整的計畫」。

至於美國好市多的漲價消息是否會影響台灣，台灣好市多並未多做回應，表示以美國政策為主，且為持續提供會員優質服務，「若有任何服務變動，會主動告知會員。」

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