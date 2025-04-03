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好市多「電子掃卡」要補拍照！　會員傻眼怨：我去消費不是上班

▲▼好市多。（圖／記者周姈姈攝）

▲好市多4月1日新制上路，必須電子掃卡入場。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

美式賣場好市多4月1日起在賣場入口處設置「會員卡掃描機」，會員需要電子掃卡才能入場。不過，一名男網友近日實際到現場時，發現除了要電子掃卡，還得當場重新拍照，店員給出的理由是「杜絕非本人進入」。貼文曝光後引發熱議，有人抱怨很麻煩，但也有人樂見其成，直呼結帳人潮變少了。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他1日前往嘉義店時發現，好市多為了電子掃卡新規定，要求會員重新拍照，「目前應該還沒有強制性，可以等人少的時候再找工作人員補拍。」

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另一名女網友也回應，她1日去台中南屯店，電子掃卡入場，但工作人員說沒顯示照片，要求她去前面櫃檯拍照存檔，這樣以後刷進來，系統就會顯示照片，同時照片也會給其他國家好市多使用，以後去別的國家也是這樣辨識，目的是為了杜絕非本人入場，「今天結帳時，感覺少很多人，真好。」

許多網友看完紛紛回應：「找麻煩」、「笑死，搞這個掃條碼結果還是要派一個人看」、「進場已經塞，拍照又要等。為何要人臉辨識是要去消費不是上班耶」、「超爛的，強制把你登出，然後到現場才發現要重新登入，然後系統又爛一直登入不了，明明就拍過很多次照片了，為何不從系統裡撈，而大費周章要會員重拍」。

也有人持不同看法，「太多沒有辦會員卡的混進去，苦了有辦會員卡的我們」、「要控制人流，是也不需要那麼大費周章。要防堵試吃大隊？那就不要提供試吃，或是憑卡試吃，如何？」、「感覺有好逛一點，昨天今天剛好都有去，昨天擠爆，今天半滿。之後再看看」、「晚上去人少少逛爽爽~內湖店」掀起熱議。

▼好市多新增入場機制。（圖／翻攝自Facebook／台灣好市多）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／台灣好市多）

 
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