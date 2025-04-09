國際航班恢復疫情前逾7成　北中南將再添11航點助攻觀光

▲桃園機場今年夏季航班將增加大分、米子、神戶及薄荷島等航點。（圖／桃機公司提供）

記者周湘芸／台北報導

去年有785萬人次國際觀光客來台，交通部觀光署今年訂定千萬人次目標，並爭取增開新航線。交通部今於立法院交通委員會報告指出，今年夏季（ 3月30日至10月25日）國際及兩岸航班已恢復疫情前73%，其中，桃園機場增加大分、米子、神戶及薄荷島等5航線；高雄機場、台中機場也將新增重慶、芽莊、濟州、澳門等6航點，總計新增及恢復11航點。

交通部今赴立法院交通委員會針對「提升國際機場量能與服務品質及增闢國際線航點航班之作為」、「如何推動國際旅客來台觀光」進行專題報告。

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民航局表示，我國已與57個國家地區簽署雙邊通航協定，建立直達航網計有34個國家地區、客運航線177條、貨運航線108條。目前國際航線航班、航點多已恢復至疫情前甚或較疫情前增加，今年夏季國際及兩岸航班共飛航101個航點，恢復至疫情前73%，航班平均每周飛航2,848班，恢復至疫情前96%。

民航局分析，東北亞、東南亞、美加、歐洲及中東等區域航班均較疫情前成長，其中，東北亞成長12%，東南亞成長9%，美加航線成長36%，歐洲航線成長7%，中東航線成長79%。另外，紐澳航線較疫情前恢復80%，港澳航線恢復92%，兩岸航線恢復 51%，其中今年1月至2月全國國際及兩岸定期航班客運量為941萬人次，較疫情前同期恢復99%。

民航局表示，桃園機場今年夏季新增4個航點，分別為台灣虎航大分、米子，星宇航空神戶及菲律賓皇家航空薄荷島；後續阿提哈德航空規劃9月新增阿布達比航點。另既有航點安大略及關島也分別有星宇及聯合航空等新業者加入。

高雄機場部分，今年夏季新增3個航點，分別為中華航空重慶、越捷航空芽莊及德威航空濟州，後續台灣虎航也將以開闢仙台航線為目標；另既有航點福岡及東京成田也分別有中華及聯合航空等新業者加入。

至於台中機場，今年夏季台灣虎航於3月30日恢復澳門航線，星宇航空將於4月18日新增神戶航線，另台灣虎航持續以恢復名古屋航線及新闢濟州航線為目標；越竹航空也規劃6月新闢芽莊航線，屆時台中機場航點數可達14個。

觀光署指出，今年1月來台旅客65.1萬人次，較去年同期增加10.36%，恢復至疫情前2019年同期7成5。主要市場多已恢復至疫情前9成以上水準，尤其韓國及歐美市場皆已超越疫情前同期。依據內政部移民署初估數據顯示，今年第一季來台旅客可望突破210萬人次，較去年同期成長3%。

觀光署分析，在持續開拓新興市場政策下，去年起東北亞（日韓）來台旅客占總入境旅客3成、東南亞（新南向主力7國及印度）占3成及港澳、歐美新興市場占4成。今年引客來台觀光策略包括於主要市場強化品牌行銷、強化合作推廣主題遊程、強化海外據點服務能量，並持續爭取增開航班航線。