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民進黨團一張圖否認癱瘓國會　酸國民黨想開會也可以暴力清場

▲▼民進黨團不認癱瘓立院　稱國民黨想開會可以「暴力清場」。（圖／翻攝自民進黨立法院黨團臉書）

▲民進黨團「控藍白造謠」否認癱瘓立院。（圖／翻攝自民進黨立法院黨團臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

行政院長卓榮泰7日邀請立院藍綠白3黨會商國政，並表示願意到立院做專案報告，然而民進黨立院黨團8日卻再次杯葛院會，鎖住議場並派人佔領主席台，引起藍白撻伐民進黨癱瘓議事。針對指控，民進黨立院黨團8日反駁藍白造謠，還說「國民黨想開會暴力清場也在所不惜！」

民進黨立院黨團8日在臉書發文，指控藍白造謠已經進入獵奇階段，並點出藍白3個「唬爛」人民的議題，首先藍白指控「民進黨反對（川普關稅）專案報告」，事實上民進黨團不但同意做專案報告，特別製作了三大張「請卓院長專案報告」的訴求布條放在議場裡。

民進黨團接著否認派吳秉叡佔領議場，還說「國民黨想開會暴力清場也在所不惜」，第三點則是藍白指控民進黨團鎖住議場的門，不讓立法院長韓國瑜和其他立委進場開會，事實是「如果門被鎖死，那從打開的門中進進出出的國民黨立委，是在開大家玩笑嗎 ?」

▲▼民進黨團不認癱瘓立院　稱國民黨想開會可以「暴力清場」。（圖／翻攝自不演了新聞台臉書）

▲針對民進黨的貼文，朱凱翔開酸「大意就是國民黨團想開會，可以進來痛扁我們啊」。（圖／翻攝自不演了新聞台臉書）

消息一出立刻引發網友熱議，媒體人朱凱翔也在臉書粉絲團「不演了新聞台」開酸，表示民進黨團發布的貼圖大意就是「國民黨團想開會，可以進來痛扁我們啊」，這種要求他這輩子都沒見過。

針對民進黨團反駁鎖門，國民黨立委徐巧芯也在「不演了新聞台」留言區解釋，「門一開始鎖著，後來我去打開了，但沈伯洋坐在主席的位置上，我才只好回去回報，還是不能開會」。

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