柯建銘不滿傅崐萁坐主位？　卓榮泰：政府是一體的沒有主客之分

記者陶本和／台北報導

行政院長卓榮泰昨天下午邀國民黨、民眾黨、民進黨立法院黨團三長，一同會商國政；不過，在會議開始前，民進黨團總召柯建銘不滿座位安排，認為賓客主位不應該是國民黨團總召傅崐萁，一度稱「不要開會了」。對此，行政院長卓榮泰8日受訪時表示，就國家而言，政府是一體，實在沒有主客之分，大家願意坐下來討論當前問題才是重要。

▲行政院長卓榮泰赴立法院報告並備詢前，接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）



根據行政院昨天下午的座位安排，賓客的主位安排國民黨總召傅崐萁，接續是柯建銘、民眾黨團總召黃國昌；不過，當柯建銘進入會場後，看到傅崐萁坐在賓客主位，大為不滿，多次要跟傅崐萁換座位，直嗆「你代表國家喔？這是國家尊嚴」、「在立法院你可以坐這裡，這裡是行政院欸」。傅崐萁則一臉尷尬沒有多做回應，但其他與會的藍委王鴻薇則說「柯總召這邊是有名牌的」、「這是政院放的。」

身為政院主人翁的卓榮泰，站在一旁也是一臉尷尬，多次拉著柯建銘請他入座，但柯建銘依然甩態，甚至放話「不要開會了」、「這是國家尊嚴欸」，其間還一度作勢要離場。最後，是鄭麗君當和事佬，跟柯建銘互換座位，才平息柯建銘的怒火。

對此，卓榮泰8日赴立法院報告並備詢前，接受媒體訪問時表示，感謝朝野各黨團最短時間到政院，交換彼此態度，確立為國家在這時刻上，可以有共同方向。

卓榮泰說，政院作為邀請方，做到邀請方的責任，要讓大家舒服，樂意來參加會議；不過他也表示，就國家而言政府是一體的，實在沒有主客之分，大家願意坐下來對當前問題討論才是最重要，後續會朝這方向努力。

▼柯建銘（中）不滿政院座位安排，認為傅崐萁（左）不應該坐在賓客主位。（圖／中央社提供）

