協商前國會繼續吵　綠籲撤違法公投、藍推柯建銘看版「坐議場C位」

▲立法院院會朝野海報戰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院上個月25日過了法定院會時間後，國民黨晚間衝入議場自行開會處理反廢死、反戒嚴公投案，引發綠營不滿，今（8日）院會原定處理兩周前國是論壇、相關議程，民進黨團今第四度最早進入議場遞案，並主張「撤回無效議決」，因應近日股市波動與下午協商，民進黨今也排出「拯救股市，請卓院長專案報告」，綠委吳秉叡則坐在主席台上。藍營則是拿出柯建銘手舉牌、推著椅子放在議場中央，並喊話「C位讓給你，今天好開會」。

美國總統川普宣布對等關稅，台灣被課徵32%，劇烈衝擊國內外政經局勢，行政院長卓榮泰昨邀請朝野立委共同會商。立法院長韓國瑜定則今下午2時30分召開朝野黨團協商，擬邀請行政院長卓榮泰專案報告。

而今上午立法院會，根據上上週五議程，應為國是論壇，由於上個月25日院會過了法定時間後，國民黨晚間衝入議場自行開會處理反廢死、反戒嚴公投案，引發綠營不滿，民進黨團今第四度最早進入議場遞案，並主張「撤回無效議決」。

而呼應近期股災及下午韓國瑜另外召開朝野協商，要確定卓榮泰專案報告期程，民進黨今也排出「拯救股市，請卓院長專案報告」標語，現場藍委除喊話「卓院長我們要開會」，也拿出民進黨團柯建銘手舉牌、推著椅子放在議場中央，並喊話「C位讓給你，今天好開會」，嘲諷昨日柯建銘昨因不滿行政院座位安排，當眾嗆聲、推拉國民黨團總召傅崐萁。

▼立法院會，國民黨讓柯建銘立牌坐C位。（圖／記者杜冠霖攝）

