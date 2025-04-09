酸警「狗眼看人低」　高雄男只是抱怨獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿忠（化名）去年2月間因不滿警員辦案態度消極，一氣之下脫口說出「狗眼看人低」等話，反而被警員一狀告上法院。然而，橋頭地院法官日前審理之後，認為阿忠是因為感到不受尊重及氣憤，才會說出「單純的口頭抱怨」等話，並不符合侮辱公務員罪、公然侮辱罪要件，最終諭知他無罪。

▲阿忠抱怨警員「狗眼看人低啊」，獲判無罪。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿忠去年2月間前往某派出所詢問一起竊案的調查進度，他不滿警員辦案態度消極，雙方因而起爭執，警員當場表示「你要檢舉就去檢舉啦」、「我不負責聽你講」，他表明不會去檢舉，接著轉頭尋求其他警員協助，大約5分鐘之後，才脫口說出「剛才那個跟他講他不想聽我講的那個巡佐」、「狗眼看人低啊」等話。

該名警員聽到之後，立刻反問「我問你，你剛剛講什麼，回答我」，阿忠便又說了第二遍「狗眼看人低啊」。事後，阿忠被檢方認為涉犯刑法第140 條侮辱公務員罪、刑法第309 條第1 項公然侮辱罪嫌，訊後被依法起訴。

但橋頭地院法官檢視現場相關證據之後，認為從前後語意、事發過程情境看來，阿忠是竊案的被害人，詢問案件進度時，因警員不聽他的訴求，感到不受尊重及氣憤，才會說出「狗眼看人低啊」等話，主觀上是因為個人修養不足、一時情緒反應而為之，屬於單純的口頭抱怨；至於後來他又說了第二遍，不排除只是為了回答警員的質問，是否有妨害執行公務的意圖，實屬有疑。

法官表示，從檢方所舉的證據及調查證據結果看來，目前尚無法明確證明阿忠有侮辱公務員及公然侮辱的犯行，最終諭知阿忠無罪，全案仍可上訴。