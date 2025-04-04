高雄男媒介少女性交易8次！她們仍幫求情　心酸原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓男子透過網路聊天室媒介2名少女與不特定男客進行性交易，總計交易8次，不法獲利共3萬2000元；然而，案件進入法院審理程序之後，2名少女卻反過來幫忙求情，她們表示，當時是因為家中經濟困難，才會找上黃男幫忙，事後雙方已無條件達成和解。橋頭地院法官審理之後，依法判處黃男有期徒刑2年，併科罰金4萬元。

▲2名少女在法院審理過程中為黃男求情，因為當時是她們家中經濟困難，才會找上黃男幫忙媒介性交易。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，黃男明知A女、B女都是未成年人，仍在2021年11月至2022年3月間透過網路聊天室，接續媒介2名少女與不特定男客進行性交易，並自己擔任馬伕親自接送，每次交易結束他就可以從中獲取4000元報酬，2名少女總計進行8次性交易，他也因此獲得3萬2000元報酬。

不過，事情曝光之後，黃男被檢方起訴，2名少女卻為他求情。少女們表示，當時是因為家中經濟困難，才會找上黃男，希望他幫忙媒介性交易，案發之後雙方已無條件達成和解，她們願意給予黃男改過自新的機會。

橋頭地院法官認為，2名少女目前皆已步入正軌，擁有穩定的正常工作，黃男的行為雖然不可取，但考量到他已經坦承犯行，也願意正視自己的錯誤，還當庭繳回全部不法報酬，確實具有悔意，最終依犯意圖營利而使少年為有對價之性交行為罪，判處他有期徒刑2年，併科罰金4萬元，罰金部分得易服勞役40日，全案仍可上訴。

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