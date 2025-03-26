男友劈腿娶別人求體諒「離婚需要時間勇氣」　她拒當小三卻挨告

記者黃翊婷／綜合報導

女子小花（化名）前年2月間與網友阿興（化名）開始交往，沒想到交往3個月阿興竟與其他女子結婚，她直到同年8月才知道此事，當下便表明自己無法接受當小三，結果不僅反被阿興怪罪「對妳坦白就該死嗎」、「離婚需要時間與勇氣，妳可以體諒我現在的狀況嗎」，還被阿興的妻子提告求償50萬元。不過，橋頭地院法官日前審理之後，裁定小花免賠。

▲阿興先與小花交往，接著與另外一名女子結婚，反而害小花被告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿興的妻子在判決書中主張，小花早在2023年5月就知道阿興已婚，兩人卻還是繼續保持親密關係，甚至發生性行為，還多次透過LINE示愛、談論夫妻離婚的事情，種種行為顯然已經侵害到她的配偶權，因而決定對小花提告求償50萬元。

小花則辯稱，她是在2022年底透過網路認識阿興，並在2023年2月間開始交往，結果阿興在同年5月其他女子結婚，卻刻意隱瞞不說，就算她隱約覺得奇怪提出質疑，也沒有正面承認，直到同年8月她才確定阿興已經結婚，當下立刻劃清界線，反而是阿興一直糾纏不休，她並未侵害到正宮的配偶權。

橋頭地院法官檢視雙方對話紀錄，發現小花曾在2023年6月間傳訊息質問阿興是否有與其他人交往，同年7月才首次提出猜測阿興可能與別人論及婚嫁的事情，由此可知，小花當時應該還不知道阿興已婚的身分；直到同年8月真相曝光，小花當即表示不能接受跟已婚的人在一起，並直言「我不能當小三」、「我不能跟有伴侶的人這樣，不要再讓我沒結果的愛你了」。

阿興則是一再想把事情淡化，並反過來指責小花把事情複雜化，包含「不會讓妳委屈，先讓我處理眼前迫切的事好嗎」、「所以對妳坦白就該死嗎」、「是妳趕我走的」、「離婚需要時間與勇氣，妳可以體諒我現在的狀況嗎」等等。

法官認為，此案與一般侵害配偶權的事件不同，阿興是在與小花交往期間與他人結婚，又隱瞞自身的婚姻狀況，繼續與小花交往3個月；對小花而言，她與阿興的交往原本並不違法，若要求她在得知阿興已婚的真相之後，必須立刻斷絕一切往來，也不能表達自己的意見，否則就要賠償，顯然過於苛責，也不符合損害賠償的原理。

最終，由於沒有證據顯示小花是在已知阿興已婚的前提下，仍答應繼續交往，法官認定小花無須負損害賠償之責，裁定駁回正宮的告訴，全案仍可上訴。