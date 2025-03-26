　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男友劈腿娶別人求體諒「離婚需要時間勇氣」　她拒當小三卻挨告

記者黃翊婷／綜合報導

女子小花（化名）前年2月間與網友阿興（化名）開始交往，沒想到交往3個月阿興竟與其他女子結婚，她直到同年8月才知道此事，當下便表明自己無法接受當小三，結果不僅反被阿興怪罪「對妳坦白就該死嗎」、「離婚需要時間與勇氣，妳可以體諒我現在的狀況嗎」，還被阿興的妻子提告求償50萬元。不過，橋頭地院法官日前審理之後，裁定小花免賠。

女子,女性,女生,上班族,崩潰,難過,憂鬱,壓力,短髮（示意圖／CFP）

▲阿興先與小花交往，接著與另外一名女子結婚，反而害小花被告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿興的妻子在判決書中主張，小花早在2023年5月就知道阿興已婚，兩人卻還是繼續保持親密關係，甚至發生性行為，還多次透過LINE示愛、談論夫妻離婚的事情，種種行為顯然已經侵害到她的配偶權，因而決定對小花提告求償50萬元。

小花則辯稱，她是在2022年底透過網路認識阿興，並在2023年2月間開始交往，結果阿興在同年5月其他女子結婚，卻刻意隱瞞不說，就算她隱約覺得奇怪提出質疑，也沒有正面承認，直到同年8月她才確定阿興已經結婚，當下立刻劃清界線，反而是阿興一直糾纏不休，她並未侵害到正宮的配偶權。

橋頭地院法官檢視雙方對話紀錄，發現小花曾在2023年6月間傳訊息質問阿興是否有與其他人交往，同年7月才首次提出猜測阿興可能與別人論及婚嫁的事情，由此可知，小花當時應該還不知道阿興已婚的身分；直到同年8月真相曝光，小花當即表示不能接受跟已婚的人在一起，並直言「我不能當小三」、「我不能跟有伴侶的人這樣，不要再讓我沒結果的愛你了」。

阿興則是一再想把事情淡化，並反過來指責小花把事情複雜化，包含「不會讓妳委屈，先讓我處理眼前迫切的事好嗎」、「所以對妳坦白就該死嗎」、「是妳趕我走的」、「離婚需要時間與勇氣，妳可以體諒我現在的狀況嗎」等等。

法官認為，此案與一般侵害配偶權的事件不同，阿興是在與小花交往期間與他人結婚，又隱瞞自身的婚姻狀況，繼續與小花交往3個月；對小花而言，她與阿興的交往原本並不違法，若要求她在得知阿興已婚的真相之後，必須立刻斷絕一切往來，也不能表達自己的意見，否則就要賠償，顯然過於苛責，也不符合損害賠償的原理。

最終，由於沒有證據顯示小花是在已知阿興已婚的前提下，仍答應繼續交往，法官認定小花無須負損害賠償之責，裁定駁回正宮的告訴，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 9953 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／楊千霈被爆交往建築小開　強硬回應了
快訊／司馬庫斯車禍翻覆！　1人搶救無效亡
苦吞8根停板！　每股淨值剩3.23元
揭趙駿亞「最恐怖1點」！　媒體人：希望這次不是騙人鬼話
快訊／司馬庫斯嚴重車禍！　2人無呼吸心跳
快訊／皇池溫泉偷拍狼喊「後悔沒錢賠」　一審判決出爐
遭爆外遇生子！台大感染科權威黃立民：是朋友小孩
二階罷免連署進度最快！　她13天衝破2萬份
亞亞離台！　國台辦痛批民進黨：有悖人倫傷天害理

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

趙駿亞失控發狠家暴！吳婉君雙頰紅腫挫傷　2警護送就醫畫面曝

快訊／司馬庫斯吊車翻覆邊坡！1人搶救無效亡　1人仍在送醫途中

快訊／國10仁武段4車撞一團！拖板車打橫「全線封閉」嚴重回堵

被女助理爆料視線「打量身體」涉性騷　邱臣遠求償60萬吞敗

真以為帝王了！高雄行人過馬路擋救護車還比中指　警：無法可罰

快訊／司馬庫斯嚴重車禍！吊車翻下邊坡　「2人無呼吸心跳」搶救中

快訊／溫泉偷拍狼GOGO哥喊「後悔沒錢賠」　一審判決出爐

緬甸淪豬仔193天！「小翁立友」今受訪　掀衣全身傷訴慘狀

高雄碎屍魔連奪3命！收押將滿2月拒不認罪　法院明開延押庭

家暴父嗆女兒「現在她們賺錢就不養我」　結局真的被放生

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

毒駕司機靈前跪2小時！　無錢賠嘆壓力大「沒人體諒我」

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

陳冠希帶愛女現身台北　樂意合照粉絲：只要不要偷拍

【泰格與雪兒】十年之後

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

陸配「亞亞」拒離境？　卓揆下令：內政部溫柔處理但拿出堅定

趙駿亞失控發狠家暴！吳婉君雙頰紅腫挫傷　2警護送就醫畫面曝

快訊／司馬庫斯吊車翻覆邊坡！1人搶救無效亡　1人仍在送醫途中

快訊／國10仁武段4車撞一團！拖板車打橫「全線封閉」嚴重回堵

被女助理爆料視線「打量身體」涉性騷　邱臣遠求償60萬吞敗

真以為帝王了！高雄行人過馬路擋救護車還比中指　警：無法可罰

快訊／司馬庫斯嚴重車禍！吊車翻下邊坡　「2人無呼吸心跳」搶救中

快訊／溫泉偷拍狼GOGO哥喊「後悔沒錢賠」　一審判決出爐

緬甸淪豬仔193天！「小翁立友」今受訪　掀衣全身傷訴慘狀

高雄碎屍魔連奪3命！收押將滿2月拒不認罪　法院明開延押庭

家暴父嗆女兒「現在她們賺錢就不養我」　結局真的被放生

趙駿亞失控發狠家暴！吳婉君雙頰紅腫挫傷　2警護送就醫畫面曝

女為了登機硬把寵物犬「折進超小外出袋」　網怒：狗狗完全不能動

楊千霈被報導交往建築小開　她強硬表示要提告不實報導

桃園運動中心兒童游池「排水孔吸人」動不了！恐怖紅色大印記曝　

麥當勞歡送大當機！網崩潰喊：我的苦力怕　業者緊急修復中

清明限定！紙紮版小米SU7熱銷　70元有找「燒給祖先開」

快訊／司馬庫斯吊車翻覆邊坡！1人搶救無效亡　1人仍在送醫途中

「亞亞案」影響世壯運、雙城論壇？　蔣萬安：都依中央程序申辦

讓吳婉君被冠小三！趙駿亞主播前女友近況曝光　交往4年差點婚頭

1074萬人瘋買！68檔台股ETF股民連3周創高　006802、00919最吸睛

【泰格與雪兒】十年之後

社會熱門新聞

竹聯幫新幫主出爐！　將退統促黨

即／吳婉君驚傳遭家暴！提告趙駿亞傷害

遭趙駿亞車內施暴！吳婉君傷勢曝光

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾大喊：加油

即／移民署再公布小微＋恩綺限期離台時間

3大勢力搶「竹聯幫主」　爭奪內幕曝光

泰妹來台搞雙飛+接力　淫媚眼神狂吸老司機

亞亞囑3兒女「你們就是台灣孩子」　離台前一家五口相擁自拍

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

亞亞離台！　律師：陸配抖音談統一會危害國安？

即／騎士幼兒園前自摔命危　接孩爸媽驚悚目擊

獨／台東0-4加速賽BMW驚悚暴衝　賽車手親曝失控主因

快訊／花蓮查水表案　民政處長深夜遭聲押

即／總統府憲兵藏共諜　賣情報賺184萬判決出爐

更多熱門

相關新聞

戀上人夫辯只是曖昧　小三上訴被打臉

戀上人夫辯只是曖昧　小三上訴被打臉

北部一名女子小美（化名）與已婚同事阿輝（化名）發生不正當交往關係，兩人不僅互傳「妳可以讓我抱抱」、「房間已經付錢了嗎」、「我一定會跟她離婚，讓我們對彼此有個名分」，還在婚外情曝光之後，打算繼續交往，因而被正宮提告求償50萬元。小美一審被判應賠償正宮15萬元，她提出上訴並主張那些對話只是曖昧對話而已，並無相關實證，但沒有獲得二審法官採信，日前被裁定駁回，全案確定。

醫師娘「全方位盯哨」老公仍外遇！　她秒破盲點

醫師娘「全方位盯哨」老公仍外遇！　她秒破盲點

史書華大鬧民眾黨　台派教授「尊敬轉失望」：不可取

史書華大鬧民眾黨　台派教授「尊敬轉失望」：不可取

已婚師外遇人妻女大生　正宮怒罵「狗男女」判離

已婚師外遇人妻女大生　正宮怒罵「狗男女」判離

她夥同小王殺夫分屍　父母：求判女兒死刑

她夥同小王殺夫分屍　父母：求判女兒死刑

關鍵字：

橋頭地院婚外情外遇

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君：我需要被制裁

先生過世「太太ATM領存款」GG了！律師點2罪

H級AV女優宣告引退！

馬拉松直播變捉姦！董座外遇曝光

竹聯幫新幫主出爐！　將退統促黨

楊千霈爆熱戀「建材業陳傑憲」身分曝光

即／吳婉君驚傳遭家暴！提告趙駿亞傷害

鄰居爆亞亞狂嫌台灣爛　律師怒噴1句話

全班埋時空膠囊！他8年後赴約僅1人到場

遭趙駿亞車內施暴！吳婉君傷勢曝光

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾大喊：加油

一運動助攻男性性功能！泌尿醫：每天3分鐘

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕高宇蓁

即／移民署再公布小微＋恩綺限期離台時間

更多

最夯影音

更多

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

毒駕司機靈前跪2小時！　無錢賠嘆壓力大「沒人體諒我」

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面