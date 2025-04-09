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高雄鳳山區小一老師爆甩學生巴掌　威脅不准告訴父母

▲男童，男孩，小學生，暴力，家暴，體罰，責備，校園暴力，懲罰。（圖／CFP）

▲體罰示意圖，非本文當事人。（圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導　

高雄市鳳山區某國小驚傳教師不當管教事件。一名家長在臉書「小一聯盟」爆料，稱其小一孩子遭到老師摔書包、搧巴掌、抓頭髮及言語暴力，甚至威脅孩子不准回家告訴父母。家長已火速幫孩子轉學，並投訴到教育部，但孩子至今仍在心理輔導中。

這名家長在臉書社群發文表示，「小一孩子被老師摔書包，搧巴掌！抓頭髮！言語暴力！種種不當管教造成我的孩子心理障礙」，並提到「孩子說，老師體罰後會威脅不准回家告訴父母」。貼文附上5個哭哭貼圖，引發廣泛關注。

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▲高雄鳳山傳出教學不當。（圖／翻攝臉書／小一聯盟）

▲高雄鳳山傳出教學不當。（圖／翻攝臉書／小一聯盟）

貼文曝光後，許多家長驚嚇詢問學校名稱，網友們也紛紛表示「太過分了，這怎麼為人師表」、「這是犯法應該直接免職這位教師」。有網友建議轉班，該名家長補充說，事件發生在3月5日，3月10日已辦理轉學，並投訴到教育部及教育局，但孩子仍有心理創傷，正接受新學校協助心理輔導。

儘管有少數網友表示「也要了解小孩做了什麼事」，但多數人認為「不管小孩做了什麼，都不是老師可以這樣對小孩的藉口」。有家長建議提告並啟動老師對學生霸凌案。市議員李雅靜稍晚留言表示「會主動介入了解與處理此案，確保未來不再發生類似情事」。

李雅靜指出，家長在3月5日發現孩子有異樣，經深入了解後才得知學童在校遭受老師不當管教。該名老師雖坦承打人，但因家長沒有驗傷及相關照片，所以無法提告，只能尋求教育部申訴。

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