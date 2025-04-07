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跳傘開球爆失誤！　整個人「卡15公尺高空」畫面曝光

▲▼跳傘開球失誤　卡15公尺高空畫面曝。（圖／翻攝自X）

▲跳傘表演人員卡在15公尺高空。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

歐冠盃橄欖球賽16強賽事傳出意外，有一名表演人員在跳傘時發生失誤，連人帶傘卡在體育場屋頂，懸掛在半空中，現場3萬人目睹全都嚇傻。

根據《太陽報》報導，這起意外發生在6日，當時圖盧茲（Toulouse）和塞爾鯊魚（Sale Sharks）正在圖盧茲體育場（Stadium de Toulouse）舉行歐冠盃16強賽事，而開場時將由三名表演人員跳傘將球送入場中。

在開球前約5分鐘，前兩名跳傘員順利降落在場地上，然而第3名跳傘員亞尼克（Trouille Yannick）因為判斷失誤，將降落傘掛在了體育場的屋頂上，整個人懸掛在15公尺高空上，現場3萬人目睹全都嚇傻。

現場工作人員也立即疏散亞尼克下方觀眾席的球迷，還將現場的大型充氣玩具搬到座位處，作為墜落的緩衝墊。

所幸，消防人員趕到現場後，隨即升起雲梯將亞尼克救下，結束這30分鐘的驚魂記。

亞尼克事後受訪時表示，他沒有受到任何傷，受困當下看到底下人員積極救援，讓他感到安心，所以才能保持冷靜，「我現在很好，謝謝大家，謝謝圖盧茲隊、消防員以及所有支持我的觀眾。」

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