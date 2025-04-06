士林翁糖尿病發倒家中失聯3天！家屬急報警　警消破門搶回一命

▲士林賴姓老翁病發昏迷，所幸警消緊急破門挽回一命 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

今年1月26日15時許，家住北市士林區文林路巷弄內舊公寓一樓的賴姓老翁失聯長達3天，家人憂慮報警求助，並透露當事人罹患糖尿病，經常血糖值不穩定，恐釀生危險，士林警方獲報後不敢大意，轄區文林所派遣警員到場查看，結果發現老翁住處門窗緊閉，按門鈴也無回應，但發現老翁名下車輛都停在家門前，研判可能病發無法應門，經緊急通知消防局派遣救護人員到場破門，順利將已經昏迷的賴男送醫，挽回一命。





當時士林警方獲報，立刻派警員到場查看，經研判須破門入屋才能了解狀況，立即通報消防人員到場協助，破門後發現賴男倒臥在自家走廊、疑似低血糖昏迷不醒，所幸對救護人員呼喊按壓仍有反應，救護人員緊急將他送往新光醫院治療，家屬感謝警方及時救助，否則後果將不堪設想。

士林警方藉此案例呼籲，民眾家中若有慢性病患者，應予以配戴具有跌倒通知之電子產品，或是安裝監視器以掌握家中患者跌倒昏迷情況，方能及時處置。

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