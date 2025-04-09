川普關稅重拳出擊　許淑華痛批藍營論述自我矛盾

▲台北市議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

川普祭出對等關稅重傷全球各國經濟，民進黨議員許淑華指出，這時候應該要團結一致對外，但國民黨從立委到領導人，說法每天變，有立委說要對美國發動報復、罷免川普，黨主席朱立倫先說補貼沒有用接著又改說要編2000億補貼 ，藍營高官跳針「擁抱祖國」。她說，這些凌亂不堪、自我矛盾的論述，就是掌握了立法院多數的藍營立委。

許淑華表示，面對美國關稅談判與國際貿易新局，台灣要做的第一步，就是重新建立一個正常的、專業的國會，開酸國民黨立委三頭馬車，徐巧芯「誤解算式，第一時間公布錯誤數字唱衰（已編輯）」、許宇甄「應對美國發動報復」、羅智強「罷免川普（已偷偷刪除文章）」、王鴻薇「880億補貼方案是錯誤」。

許淑華表示，國民黨領導人每天換一個說法，黨主席朱立倫先在4月4日稱「產業補貼沒有用」，4月8日又改說「產業補貼要編列2000億」。立院黨團總召傅崐萁在4月6日稱「面對關稅不該派錢」，接著4月7日改說「年初狂刪總預算1400億，現在可以挪用來當救命錢發給大家」。

此外，藍營高官跳針「擁抱祖國」。許淑華指出，曾是副總統候選人趙少康稱「開放中國旅客，大賺千億」，國民黨智庫林祖嘉稱「應重新擁抱中國市場」。

許淑華說，以上這些凌亂不堪、自我矛盾、包牌式的論述，就是掌握了立法院多數的藍白立委。她認為，面對國際政治的瞬息萬變，台灣人當然要團結一致對外，「而團結的前提，就是要先把缺乏專業、不適任的立委淘汰掉。大罷免，才能救台灣」。