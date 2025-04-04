桃園新闢公車路線726！串聯八德至高鐵桃園站　4／7試營運

▲桃園新闢公車路線726，串聯八德至高鐵桃園站。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為提升桃園市八德地區市民朋友，往返高鐵桃園站公共運輸便利性，並提供前往高鐵桃園站的快捷選擇，同時滿足跨區學生通學需求，桃園市政府交通局3日指出，新闢試辦路線「726八德-高鐵桃園站(經八德轉運站)」，自4月7日起試營運三個月。

726試辦路線由統聯客運營運，從八德擴大重劃區出發，沿建德路、豐德路、介壽路、義勇街、和強路至八德轉運站，由大湳交流道經國道2號至大竹交流道，並經中正東路、青昇路、公園路、領航南路、領航北路、青埔路、高鐵北路抵高鐵桃園站，里程往返計63.5公里。

726試辦路線規劃平日往返共計12班次，收費方式同桃園市市區公車採里程計費，全程全票79元，半票40元，並適用基北北桃1200月票方案，另持桃園市民卡乘車可享有買一送一優惠（第二趟優惠18元）。

交通局長張新福表示，以往八德地區往返高鐵桃園站僅能搭乘208路線，因208路線為行駛平面道路導致行車時間較長，透過試辦726路線經由國道2號，能快速連結八德地區及高鐵桃園站，同時強化八德轉運站轉乘功能，有效提升公共運輸便利性，並節省民眾通勤時間。