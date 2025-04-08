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強化法規共築安全　南消攜手設備師公會共推消防專業研討會

▲台南市消防局與台南市消防設備師公會，聯合辦理「2025年度上半年消防設備人員及消防安檢人員法令研討與座談會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局與台南市消防設備師公會，聯合辦理「2025年度上半年消防設備人員及消防安檢人員法令研討與座談會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局與台南市消防設備師公會，聯合辦理「2025年度上半年消防設備人員及消防安檢人員法令研討與座談會」，強化法規共築安全。

▲台南市消防局與台南市消防設備師公會，聯合辦理「2025年度上半年消防設備人員及消防安檢人員法令研討與座談會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為提升消防設備人員及消防安檢人員的專業知識，強化對消防安全相關法規的理解與應用，台南市消防局攜手台南市消防設備師公會，於4月8日在國家科學及技術委員會南部科學園區管理局舉辦「2025年度上半年消防設備人員及消防安檢人員法令研討與座談會」。

▲台南市消防局與台南市消防設備師公會，聯合辦理「2025年度上半年消防設備人員及消防安檢人員法令研討與座談會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次課程特別邀請中央警察大學簡賢文教授及東京防災消防科技有限公司張哲僑擔任講師，針對消防設備檢修實務及公共安全風險管理等議題進行深入探討，期望透過專業知識的交流，提升消防安全管理效能。

本次研討會課程內容涵蓋「台灣人文社會消防安全」、「火災安全與公共安全之風險辨識與減災對策溝通作業」、「水系統設備架構介紹及常見設計缺失」以及「放水型撒水設備檢修實務」等重要主題，協助業界從業人員掌握最新法規動態及技術應用，提升消防設備設置與維護的品質，以確保公共安全。

▲台南市消防局與台南市消防設備師公會，聯合辦理「2025年度上半年消防設備人員及消防安檢人員法令研討與座談會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲則特別強調，市府相當重視消防安全，並持續推動各項防災措施，以降低火災風險並強化城市韌性。黃市長表示，期盼透過本次研討會，加強專業技術交流，使台南市的消防安全環境更加完善，共同打造更安全的居住與生活空間。

消防局局長李明峯表示，消防設備及安檢人員是維護都市消防安全的重要關鍵，透過定期舉辦研討會與座談會，不僅能提升專業人員的技術水準，也能促進消防法規的正確落實，進一步強化社會安全網。李局長也強調，消防安全需仰賴各界共同努力，希望透過此次研討會，提升台南市整體消防防護能力，確保市民生命財產安全。

▲台南市消防局與台南市消防設備師公會，聯合辦理「2025年度上半年消防設備人員及消防安檢人員法令研討與座談會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局呼籲，消防安全是全民的責任，透過正確的設備維護及法令遵循，能有效降低火災與其他災害的發生，確保公共安全不受威脅。未來，消防局將持續與相關單位合作，推動更多專業培訓課程與法規宣導，攜手打造更安全的台南市。

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